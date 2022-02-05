Ruso'dan sessiz gün

Küçük Kaymaklı 0-Lefke 0

Necmi Belge

Bugün, Şut.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan AKSA Süper Ligi'nin önemli karşılaşmasında Küçük Kaymaklı ile Lefke 0-0 berabere kaldı.

Orta hakem Evren Karademir'in vasat olarak yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklar ile geçti.

Pozisyonun az olduğu ilk devrede taraflar yakaladıkları ender pozisyonlardan yararlanamayınca devre golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci.yarısıda ilk yarının adeta bir kopyası şeklinde geçti. Bu yarıda da takımlar gol kaydına mutfak olamayınca maç başladığı gibi.0-0 golsüz sona erdi. Böylece takımlar 17. hafta sonunda puanları paylaşırken 7. sıradaki Forest puanını 25'e 5.sıradaki Lefke ise 30'a çıkardı.