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Ruso'dan Ocak çıktı

20 Şubat 2022 Pazar 17:06
Ruso'dan Ocak çıktı

Küçük Kaymaklı 0-1

Necmi.Belge

Aksa Süper Ligi'nin 19.haftasında bugün, Şut.Hüseyin Ruso Stadı'nda,oynanan kritik karşılaşmada konuk Limasol Türk Ocağ'ı deplasmanda 1-0 kazandı.

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Bu galibiyetle Türk Ocağı puanını 31'e yükseltirken Forest 26 puanda kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan takım ev sahibi Forest idi. Konuk Türk Ocağı ise kontrataklarla sonuca gitmeye çalıştı.

Nitekim 16 dakikada gelişen Türk Ocağı kontratağında sarı -siyahlılar penaltı kazandı. Atışı Mehmet Uçar yaptı ve topu filelere gönderdi. 0-1 Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında karşılıklı ataklar vardı. Ancak bu ataklar sonuç.getirmeyince müsabaka da 1-0 Türk Ocağı'nın galibiyeti ile sona erdi.

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