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Rumlar “North Cyprus”u engelleyemedi

Ülkemizde ilk kez yapılacak olan Uluslararası North Cyprus Open Turnuvası’nı Rum Darts Federasyonu engellemek için çalıştı

Rumlar “North Cyprus”u engelleyemedi

Ülkemizde ilk kez yapılacak olan Uluslararası North Cyprus Open Turnuvası’nı Rum Darts Federasyonu engellemek için çalıştı

23 Eylül 2019 Pazartesi 14:04
Rumlar “North Cyprus”u engelleyemedi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, bir yıldan fazla bir süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde ülkemizde ilk kez bir Uluslararası North Cyprus Open Turnuvası gerçekleştirilecek.

Dünyanın en büyük dart örgütü ve Dünya Dart Federasyonu’nun kurucu üyesi olan British Darts Organisation (BDO) ile yapılan görüşmeler neticesinde, 15-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak uluslararası turnuvayı Rum Darts Federasyonu engellemek için çalıştı.

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Kaya Artemis’te gerçekleştirilecek turnuvaya dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok sporcu kayıt yaptırdı. Bunu fırsat bilen Rum Darts Federasyonu North Cyprus Open’ın yasal olmadığını uluslararası alanda duyurmaya çalışsa da çabaları boşa gitti ve engelleme girişimleri sonuçsuz kaldı.

Çabalar boşa gitti

Rum Darts Federasyonu, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak turnuvayı iptal etmek için her türlü çalışma yaptıklarını, ancak tüm çabaların boşa gittiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:
“15-22 Ekim 2019 tarihleri arasında işgal edilmiş Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek olan illegal turnuvanın yapılması mümkün değildir. Ne yazık ki turnuva iptal etmek için yaptığımız her türlü çaba, boşluğa düştü.
Kıbrıs Federasyonu olarak, hem Dışişleri Bakanlığı hem de Kıbrıs Spor Organizasyonu ile yapılan görüşmeler sonrasında, bu turnuvada yer alan her üye ciddi sonuçlara maruz kalacak. Üyelerimizin işgal altındaki bölgelerde gerçekleşen bu yasadışıdır ve turnuvaya destek vermek yasaktır.
Kıbrıs'ın işgal altındaki kısmında gerçekleştirilecek olan kaçak dart turnuvası hakkında üyelerimize bilgi vermek istiyoruz. Kıbrıs Dart Federasyonu üyeleri bu yasadışı etkinliğe katılmaz.
Kıbrıs Dart Federasyonu'nun dış cephe ve Kıbrıs Spor Organizasyonu'na danışmanlık sonra alınan karar sonrasında, yasadışı turnuvaya katılan her oyuncunun ceza alacak.”

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası North Cyprus Open Turnuvası
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