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Rumlar anlaşmak istemiyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türkü için futbolun önemi, ülkede futbolunun gelişmesi ve KKTC'ye yönelik spor ambargosunu aşmak için yürüttükleri çalışmalar hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Rumlar anlaşmak istemiyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türkü için futbolun önemi, ülkede futbolunun gelişmesi ve KKTC'ye yönelik spor ambargosunu aşmak için yürüttükleri çalışmalar hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

10 Şubat 2020 Pazartesi 18:58
Rumlar anlaşmak istemiyor

KKTC'de futbol kulüplerinin gençliği ayakta tuttuğunu söyleyen Sertoğlu, "KKTC'de her köyde kahvehane yoktur ama futbol kulübünün lokali vardır. Bu, geçmiş yıllardan gelen alışkanlıktır. İnsanlar boş zamanlarını lokalde geçirir." diye konuştu.

Türkiye ile ilişkiler iyi durumda

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TFF ile gayet iyi ilişkilerinin olduğunu kaydeden Sertoğlu, UEFA ve FIFA tarafından kendilerine yıllardır uygulanan spor ambargosundan dolayı TFF ile ilişkilerinin de kısıtlı kaldığını ancak bunu aşmak için karşılıklı çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Protokolü Rumlar engelledi

Başkan Sertoğlu, 2010'da göreve başladıktan sonra spor ambargosunun aşılmasıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını ve KTFF'nin 2013'te Rum Futbol Federasyonu (KOP) ile bir ön protokol imzaladığını anlatarak "Biz bu protokolle ilgili üzerimize düşen her şeyi yaptık. Bir şekilde Rum tarafı protokolün hayata geçmesini engelledi. Biz, son günlerde bunu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) götürerek çözüm bulmaya uğraşıyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirmemiz lazım. Şu anda tüm siyasi makamlar buna katkı yapmaya çalışıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KTFFKıbrıs Futbol
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