Rumlar anlaşmak istemiyor

KKTC'de futbol kulüplerinin gençliği ayakta tuttuğunu söyleyen Sertoğlu, "KKTC'de her köyde kahvehane yoktur ama futbol kulübünün lokali vardır. Bu, geçmiş yıllardan gelen alışkanlıktır. İnsanlar boş zamanlarını lokalde geçirir." diye konuştu.
Türkiye ile ilişkiler iyi durumda
Protokolü Rumlar engelledi
Başkan Sertoğlu, 2010'da göreve başladıktan sonra spor ambargosunun aşılmasıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını ve KTFF'nin 2013'te Rum Futbol Federasyonu (KOP) ile bir ön protokol imzaladığını anlatarak "Biz bu protokolle ilgili üzerimize düşen her şeyi yaptık. Bir şekilde Rum tarafı protokolün hayata geçmesini engelledi. Biz, son günlerde bunu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) götürerek çözüm bulmaya uğraşıyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirmemiz lazım. Şu anda tüm siyasi makamlar buna katkı yapmaya çalışıyor" dedi.