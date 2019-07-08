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Robotlar çeyrek finalde

Robotlar çeyrek finalde

08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:37
Robotlar çeyrek finalde

Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı, Avustralya’nın Sydney kentinde düzenlenen RoboCup 2019 Robotlararası Futbol Dünya Kupası üçüncü maçında Kanada’nın University of Britisih Columbia Robot futbol takımını 4-1 mağlup ederek mücadele ettiği B grubunu elde ettiği 3 galibiyetle birinci sırada tamamlayarak, çeyrek finale yükseldi.

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Maça oldukça hızlı ve atak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Robot futbol takımı maçın henüz ilk dakilalarında bulduğu golle maçta 1-0 öne geçti ve ilk devre Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol takımının üstünlüğü ile 1-0 tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında ise University of Britisih Columbia Robot futbol takımı oldukça agresif bir taktikle maça başlayarak, ikinci yarının hemen başında bulduğu golle maçta eşitliği sağladı. Yenilen golün hemen ardından mola alan Yakın Doğu Üniversitesi Robot futbol takımı, yapay zekada bulunan ve daha önce birçok maçta kullanılan, rakibe baskı yapan ve atak futbol sergilenen taktik anlayışa geçerek maçtaki tüm kontrolü eline alarak, sağlı sollu ataklar geliştirmeye başladı. Yenilen golün hemen bir dakika sonrasında Yakın Doğu Üniversitesi Robot futbol takımın bulduğu gol, hakemler tarafından kural dışı bulunarak geçersiz sayıldı. Ancak, baskı ve ataklarından vazgeçmeyen Yakın Doğu Üniversitesi Robot futbol takımı geçersiz sayılan golün 30 saniye sonrasında bulduğu gol ile yeniden 2-1 öne geçti. Öne geçmenin verdiği morale rakibini kendi sahasına hapseden Yakın Doğu Üniversitesi Robot futbol takımı kazandığı penaltıyı da gole çevirince maçta 3-1 öne geçti. Rakibinin maça dönmesine yaptığı pres ile izin vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi Robot futbol takımı maçın bitimine 11 saniye kala bulduğu gol ile maçı 4-1 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla B grubunda oynadığı üç maçı da kazanmayı başaran Yakın Doğu Üniversitesi Robot futbol takımı B grubunu namağlup lider bitirerek, çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Anahtar Kelimeler:
RoboCup 2019 Robotlararası Dünya Kupası
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