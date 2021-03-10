Rifat, Ürgüp Spor'da

Küçük Kaymaklı'nın başarılı oyuncusu Rifat Hacıarifoğlu, Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Ürgüp Spor'a transfer oluyor.

Ülke futbolcularımızın Türkiye Bölgesel Amatör Ligi'ne göçü devam ediyor. Ülkenin birçok önemli futbolcusunun geçtiğimiz haftalarda gittiği Türkiye Bölgesel Amatör Ligi'ne bir isim daha eklendi. Geçtiğimiz yıl Küçük Kaymaklı'da başarılı bir sezon geçiren Rifat Hacıarifoğlu, geçtiğimiz gün adadan ayrılarak Nevşehir'e gitti. Nevşehir'de yer alan Ürgüp Spor'la bugün idmana çıkan Rifat, önümüzdeki günlerde yeni takımına imza atacak. Rifat ayrıca Hamitköy'ün yıldızı Hasan Akkuyu ile de aynı takımda forma giyecek.