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Rifat Berkel, hedeflerini ve projelerini açıkladı

Gençler Birliği Kulüp Başkanı Rifat Berkel, basın mensuplarıyla biraraya geldi

Rifat Berkel, hedeflerini ve projelerini açıkladı

Gençler Birliği Kulüp Başkanı Rifat Berkel, basın mensuplarıyla biraraya geldi

13 Eylül 2019 Cuma 09:40
Rifat Berkel, hedeflerini ve projelerini açıkladı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği Kulüp Başkanı Rifat Berkel basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni sezondaki hedeflerini ve hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı.

Rifat Berkel Gençler Birliği olarak hedeflerinin bu sezon şampiyon olarak yeniden Süper Lige dönmek olduğunu kaydederken “Bunun yanında geniş bir altyapı oluşturarak Gençler Birliği’nin gelecek yıllardaki futbolcularını yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Meyvelerini toplayacağız

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Berkel bu sezon için transfer yaptıklarını hatırlatarak “İyi bir kadro kurduk bunun meyvesini alacağımıza inanıyoruz. Yeniden Süper Lige dönerek hak ettiğimiz yerde olmayı istiyoruz” dedi.

Hedef maddi olarak ayaklarımız üstünde durabilmek

Berkel kulübün maddi olarak ayakları üzerinde durabilecek bir yapıya kavuşturmak için projeleri olduğunu da kaydederek “Kulüp binasının tamiratını yaptıktan sonra alt tarafı bir bankaya kiralama düşüncemiz vardır ki bu şekilde kulübe düzenli ve hatırı sayılır bir gelir kazandırmak istiyoruz. Bunun yanında belediye tarafından verilen izinle bir reklam televizyonunu Doktorlar Sitesi karşısına yerleştirerek bu reklam televizyonundan da ciddi miktarda para akışını hedefliyoruz” dedi.

Futbol okulu projesi hayata geçiyor

Berkel bölgede birçok köy olduğunu ve bu yerleşim yerlerinde potansiyel futbolcular bulunduğuna dikkat çekerek bölgede tam teşekküllü profesyonel bir anlayışla futbol okulu açmak için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Rifat BerkelGençler Birliği
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