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Renkli kuşak telafi terfi sınavı yapıldı

Terfi edenler kuşaklarını 28 Kasım Perşembe günü Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak olan törende alacaklar

Renkli kuşak telafi terfi sınavı yapıldı

Terfi edenler kuşaklarını 28 Kasım Perşembe günü Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak olan törende alacaklar

05 Şubat 2020 Çarşamba 11:14
Renkli kuşak telafi terfi sınavı yapıldı

TELAFİ Kuşak sınavı   02 Şubat 2020 Pazar günü  yapıldı.

Kuşak sınavları sonuçları  altta olup, Kuşak Terfi Töreni 06 Şubat Perşembe günü saat 16.30 da  Avrasya Taekwondo Merkezinde verilecektir

Teknik komite, imtihan komitesi ve hakem komitesi temsilcileri Siyah kuşaklı hocalar tarafından yapılan sınavların sonuçları  alttadır.

8.Gıp Sarı Kuşak kazananlar:

Pars Şahin, Efe Orhan Saraçoğlu, Ömer Faruk Solak, İlay Kara, Rabia Tarım

7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak kazananlar:

Ahmet Solak, Ayşe Korgan, Semiha Yüce Yüksel

6.Gıp Yeşil  Kuşak kazananlar:

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Sevda Şahin, Burak Erdoğan, Ykbal Ruzimova, Özüm Ekmenci, Su Ayza Şahin, Mirsad Toprak, Sibel Yemenicioğlu

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak kazananlar:

Gong Wenbo, Hüsniye Uslu, Eylem Kayar, Xauan Pei, Elif Yüksel

4.Gıp Mavi  Kuşak kazananlar:

Ezel Saraç, Murat Berk Bucak, Şakir Yağızsoy

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak kazananlar:

Hilal Ülkü Yılmaz, Mehmet Şahlı, Arda Akın Altuntaş, Azra Turan, Nevin Özmanevra

2.Gıp Kırmızı Kuşak kazananlar:

Utku Sadula, Ahmet Yurtman, Hatice Alyanak, Efe Güleç, Asu Yasin, Harun Rashid Hossain, Özgün Yıldırım

Anahtar Kelimeler:
Renkli Kuşak Telafi Terfi Sınavı
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