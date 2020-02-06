Renkli kuşak telafi terfi sınavı yapıldı

Terfi Edenler kuşaklarını 28 Kasım Perşembe günü Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılacak olan Törende alacaklar.
8.Gıp Sarı Kuşak kazananlar:
Pars Şahin, Efe Orhan Saraçoğlu, Ömer Faruk Solak, İlay Kara, Rabia Tarım
7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak kazananlar:
Ahmet Solak, Ayşe Korgan, Semiha Yüce Yüksel
6.Gıp Yeşil Kuşak kazananlar:
Sevda Şahin, Burak Erdoğan, Ykbal Ruzimova, Özüm Ekmenci, Su Ayza Şahin, Mirsad Toprak, Sibel Yemenicioğlu
Gong Wenbo, Hüsniye Uslu, Eylem Kayar, Xauan Pei, Elif Yüksel
4.Gıp Mavi Kuşak kazananlar:
Ezel Saraç, Murat Berk Bucak, Şakir Yağızsoy
3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak kazananlar:
Hilal Ülkü Yılmaz, Mehmet Şahlı, Arda Akın Altuntaş, Azra Turan, Nevin Özmanevra
2.Gıp Kırmızı Kuşak kazananlar:
Utku Sadula, Ahmet Yurtman, Hatice Alyanak, Efe Güleç, Asu Yasin, Harun Rashid Hossain, Özgün Yıldırım