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Renkli kuşak telafi terfi sınavı yapıldı

Taekwondo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Kuşak telafi sınavı hafta sonu yapıldı.

Renkli kuşak telafi terfi sınavı yapıldı

Taekwondo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Kuşak telafi sınavı hafta sonu yapıldı.

06 Şubat 2020 Perşembe 18:56
Renkli kuşak telafi terfi sınavı yapıldı

Terfi Edenler kuşaklarını 28 Kasım Perşembe günü Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılacak olan Törende alacaklar.

8.Gıp Sarı Kuşak kazananlar:

Pars Şahin, Efe Orhan Saraçoğlu, Ömer Faruk Solak, İlay Kara, Rabia Tarım

7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak kazananlar:

Ahmet Solak, Ayşe Korgan, Semiha Yüce Yüksel

6.Gıp Yeşil Kuşak kazananlar:

Sevda Şahin, Burak Erdoğan, Ykbal Ruzimova, Özüm Ekmenci, Su Ayza Şahin, Mirsad Toprak, Sibel Yemenicioğlu

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5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak kazananlar:

Gong Wenbo, Hüsniye Uslu, Eylem Kayar, Xauan Pei, Elif Yüksel

4.Gıp Mavi Kuşak kazananlar:

Ezel Saraç, Murat Berk Bucak, Şakir Yağızsoy

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak kazananlar:

Hilal Ülkü Yılmaz, Mehmet Şahlı, Arda Akın Altuntaş, Azra Turan, Nevin Özmanevra

2.Gıp Kırmızı Kuşak kazananlar:

Utku Sadula, Ahmet Yurtman, Hatice Alyanak, Efe Güleç, Asu Yasin, Harun Rashid Hossain, Özgün Yıldırım

Anahtar Kelimeler:
Renkli Kuşak Telafi Terfi Sınavı
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