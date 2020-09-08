Rekora yüzdüler

İki gün süren yüzme yarışlarında kategorilerde 5 rekor kırıldı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar Yüzme yarışları tamamlandı.

Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda iki gün boyunca gerçekleştirilen yarışmalarda çok sayıda sporcu mücadele etti.

Yapılan yarışmalarda takım klasmanında Yakın Doğu Üniversitesi birinci Bluefin ikinci Ares ise üçüncü oldu.

Yapılan yarışmalar sonunda 5 de rekor kırıldı.

Erkekler, 200m Serbest Hüseyin Hasan Çakır, Erkekler, 200m Sırtüstü Hasan Sonder, Bayanlar, 50m Serbest, 200m serbest ve 20 m kelebek kategorilerinde ise Özgül Çetin rekor kırdı.