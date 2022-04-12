banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar'dan başarının formülü
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
Damacana su fiyatları 4 ayda yüzde 150 arttı
banner405

Rekor zam geldi

Geçtiğimiz yıl 2 liraya kadar düşen fiyatlara rağmen üreticinin elinde kalan marullar, bu yıl rekor seviyelere satışa sunuluyor. Kış aylarında yaşanan üretim azlığı nedeniyle zirveyi gören fiyatların düşmesi nisan ayı ile başlayacak.

12 Nisan 2022 Salı 14:17
Rekor zam geldi

Pazar tezgahlarında ve marketlerde 20 liraya kadar ulaşan marul fiyatları, vatandaşın da alım gücünü azaltıyor. Kış aylarında yaşanan üretim azlığı nedeniyle zirveyi gören fiyatların düşmesi nisan ayı ile başlayacak. Eskişehir’de bulunan tarlalarda ekilen marullar, yeşererek toprak üstüne çıkmaya başladı. Yaklaşık 45 gün sonra hasadı yapılacak olan marullar, 20’den fazla şehre sevk edilerek iç piyasaya sürülecek. Eskişehir genelindeki üretim miktarıyla birlikte piyasalarda denge değiştireceği düşünülen marullar, hem üreticinin hem de vatandaşın odak noktası haline geldi. Toprak üstünde baş gösteren ve piyasalara umut ışığı olan marullar, dron ile havadan görüntülendi.

“ÜRETİCİ OLARAK BENDE MARKETTEN 20 LİRAYA MARUL SATIN ALIYORUM”

Marul fiyatlarından üretici olarak kendisinin de memnun olmadığını belirten Ziraat Mühendisi Ali Turan, üretim planlamasının önemine değindi. Üretim planlaması olmadığı takdirde fiyatların ya taban ya da tavan yaptığını belirten Turan, “Marulun yüksek fiyatlarını konuşuyoruz bu günlerde fakat yaz üretimleriyle birlikte her bölgede çıkmaya başlayacak. O noktada da miktar artmış olacak ve otomatikman fiyat düşmüş olacak. Ben şu an üretici olarak 20 lira civarlarında satılan marulları görünce sevinmiyorum. Ben de gittiğimde marketten 20 liraya alıyorum. Ben bu ülkede bir üretim planlaması yapılmasını istiyorum. Şu gördüğünüz marul Türkiye piyasasını etkileyecek. Ben de mutlu değilim. 20 liraya marul satıldığı için mutlu değilim. Fakat 2 lira olduğu zaman bizim maliyetimiz bile değil bu rakam. Bunun arasını bir şekilde oturtmamız gerekiyor. Üretim bitmesin tabi ki. Yok sayılırsak ve üretmeyi bırakırsak fiyatlar yükselir” ifadelerini kullandı.

banner341
“ESKİŞEHİR OVASINDAN ÇIKARILAN MARULLAR 20’NİN ÜZERİNDE ŞEHRE SEVK EDİLECEK”

Eskişehir’de üretilen marulların birçok ile sevk edileceğini ve böylelikle marul fiyatlarının düşeceğini dile getiren üretici Ali Turan, “Yaz döneminde Eskişehir ovasından çıkarılan marullar 20’nin üzerinde şehre sevk edilecek. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerin yanı sıra çevredeki illere de gönderiliyor. Pazar talebi olduğu takdirde uzak illere de sevkiyatlar yapılıyor. Yaz döneminde üretim miktarı artacak. Mayıs veya haziran ayında fiyatlar düşecek ve buradan her şehre sevkiyatlar gerçekleştirilecek” dedi.

“45-50 GÜN HASADI YAPILACAK OLAN MARUL, PİYASANIN DENGELERİNİ DEĞİŞTİRECEK”

Geçtiğimiz yıl elde kalan marullardan sonra üreticinin ekim yapmadığını belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan ise marul azlığının devam edebileceğini söyledi. İlk çıkarılan marulların piyasa dengeleriyle oynayacağını belirten Buluşan, şu ifadeleri kullandı:

“Sezonumuz bir ay geç başlayacak. Gördüğünüz gibi nisan ayı itibariyle Eskişehir bölgemize dikilen marul fideleri hayata geçmek üzere. Eskişehir merkez ve ilçelerden hasat edilen marullarla birlikte piyasadaki yüksek fiyatların düşmesini bekliyoruz. Geçmişte yaşanan marulun satılmaması olaylarından dolayı Eskişehir’de marul dikimi bu sene az yapıldı. Maruldaki azlık devam edecek gibi gözüküyor. Yol üzerinde 3-4 tarlada bir marul görmemiz gerekirken sadece belirli yerlerde ekili marul var. Maruldaki bu sıkıntının sebebi planlı üretim olmayışıdır. Biz planımızı yapmadığımız takdirde bu inişler ve çıkışlar her zaman yaşanır. Şu tarlada 45-50 gün hasadı yapılacak olan marul, piyasanın dengelerini değiştirecek.” (İHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Rekor Zam Geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pedallar bu kez dağ bisikletlerinde döndü
Pedallar bu kez dağ bisikletlerinde döndü
Nicosia Motors Tenis Ligi yarı finalleri belli oldu…
Nicosia Motors Tenis Ligi yarı finalleri belli oldu…
98 koronavirüs testi, 7 doz aşı yaptırdı
98 koronavirüs testi, 7 doz aşı yaptırdı
Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!
Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!
St. Hilarion'a tırmanacaklar
St. Hilarion'a tırmanacaklar
Kempo renkli kuşak sınavı yapıldı
Kempo renkli kuşak sınavı yapıldı
Minareliköy rövanşı ve liderliği aldı
Minareliköy rövanşı ve liderliği aldı
Bisiklette Yıldızlar ve Kadınlar Puanlı Yol Yarışı yapıldı
Bisiklette Yıldızlar ve Kadınlar Puanlı Yol Yarışı yapıldı
Ruso'dan Ocak çıktı
Ruso'dan Ocak çıktı
Ruso'dan sessiz gün
Ruso'dan sessiz gün

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim