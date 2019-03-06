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Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

06 Mart 2019 Çarşamba 08:25
Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Ajax ve Tottenham, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları 2 maçla başladı.

İspanya'nin Real Madrid takımı, Hollanda'da 2-1 yendiği Ajax ile sahasında karşılaştı. Ajax, Ziyech'in 7 ve Neres'in 18. dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İlk iki golün asistini yapan Tadic, 62. dakikada Ajax'ın farkı 3'e çıkarmasını sağladı. Gol öncesinde topun taca çıkıp çıkmadığı tartışmaya yol açtı. Hakem Felix Brych, Video Yardımcı Hakem uygulamasına başvurulan pozisyonda golü verdi.

Real Madrid, Asensio'nun 70. dakikada kaydettiği golle durumu 3-1 yaparak umutlandı. Fakat Schöne'nin, 72. dakikada serbest vuruştan attığı Ajax'ın 4. golünün ardından Santiago Bernabeu Stadı sessizliğe büründü.

Sahadan 4-1 galip ayrılan Ajax, 2002-03 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Real Madrid, son 3 yıldır şampiyon olduğu ve üst üste 8 sezondur en az yarı final oynadığı turnuvaya veda etti.

Alman temsilcisi Borussia Dortmund, deplasmanda 3-0 mağlup olduğu İngiltere'nin Tottenham takımını ağırladı.

Mücadeleyi, Kane'in 49. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan Tottenham, 2010-11 sezonundan beri ilk defa adını çeyrek finale yazdırdı.

Anahtar Kelimeler:
Real Madrid
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