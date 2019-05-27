RDÜ’nün Kenya’lı atletleri Atatürk Spor Tesisleri’nde çalışmalara başladı

Rauf Denktaş üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, RDÜ’de öğrenim gören Kenya’lı atletlerle birlikte Spor Dairesi Genel Koordinatörü Sertaç Bozatlı’yı ofisinde ziyaret ederek Kenya’lı atletlerin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

RDÜ’de öğrenim gören ve çalışmalarını okullar sahasında sürdüren Kenya’lı atletler arasında sprinter 800, 1.500, 5.000 ve 10.000 metre yarışmalarda Kenya’da dereceye giren atletler bulunmaktadır.

Spor Dairesi Genel Koordinatörü Sertaç Bozatlı ile gerçekleştirilen görüşme neticesinde, RDÜ atletlerine Atatürk Spor Tesislerinde antreman yapma imkanı verilmiştir. Spor Dairesi’nin sağlamış olduğu bu imkân sayesinde atletler geçtiğimiz haftadan itibaren Atatürk Spor Tesislerinde çalışmalarına başladılar. RDÜ’nün Kenya’lı atletlerinin çalışmalarına Üniversitenin Spor Koordinatörü Mehmet Yorucu yön vermektedir.