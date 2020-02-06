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RDÜ rahat kazandı: 52-27

RDÜ rahat kazandı: 52-27

06 Şubat 2020 Perşembe 22:48
RDÜ rahat kazandı: 52-27

RDÜ rahat kazandı: 52-27

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’nde Akdeniz Spor Birliği ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) karşı karşıya geldi. Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf 52-27’lik skorla RDÜ oldu.

5-14, 14-28, 16-48 ve 27-52’lik periyotlar sonucunda RDÜ galibiyete uzanan taraf oldu.

Müsabakayı galibiyetle tamamlayan RDÜ’de 8 oyuncu skora katkı yaparken 14 sayı kaydeden Ulaş Azer takımın en skorer oyuncusu oldu.

Akdeniz Spor Birliği’nde 10 sayı kaydeden Sena Özsen ise takımının en skorer ismi olarak müsabakayı tamamladı.

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