RDÜ rahat kazandı: 52-27

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’nde Akdeniz Spor Birliği ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) karşı karşıya geldi. Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf 52-27’lik skorla RDÜ oldu.

5-14, 14-28, 16-48 ve 27-52’lik periyotlar sonucunda RDÜ galibiyete uzanan taraf oldu.

Müsabakayı galibiyetle tamamlayan RDÜ’de 8 oyuncu skora katkı yaparken 14 sayı kaydeden Ulaş Azer takımın en skorer oyuncusu oldu.

Akdeniz Spor Birliği’nde 10 sayı kaydeden Sena Özsen ise takımının en skorer ismi olarak müsabakayı tamamladı.