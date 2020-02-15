banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120151
ALTIN
308.107
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8982
EURO
6.5497
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Ankara sokağı
Ankara sokağı
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?

Raporlara üyelerden onay

KKTC Atletizm Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu, federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde yapıldı

Raporlara üyelerden onay

KKTC Atletizm Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu, federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde yapıldı

15 Şubat 2020 Cumartesi 12:54
Raporlara üyelerden onay

KKTC Atletizm Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu, 15 Şubat Cumartesi günü saat 11.00’de federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde gerçekleştirildi. Genel kurula Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Elit Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Girne Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi katılım gösterdi. Federasyonun faaliyet ve mali raporları üyelerin onayını aldı.

Genel kurul, divan kurulunun oluşumu ile başladı. Divan başkanlığı görevine Mehmet Aközer, sekreterlik görevlerine Mahmut Koral ve Enver Mesutoğlu getirildi.

Samani faaliyet raporu ve 2020 programını aktardı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından KKTC Federasyon Başkanı Halil Samani 2019 yılı faaliyet raporunu üyelere aktardı ve rapor onaylandı.

Samani daha sonra 2020 yılı faaliyet programını üyelere anlattı. Yurt içi organizasyonların yanı sıra katılması planlanan Türkiye’deki organizasyonları genel kurula sunan Samani ayrıca çocuk atletizmi, hakem, antrenör ve eğitimcilerin belirleyeceği eğitim seminerlerinin programa dahil olacağını üyelere aktardı.

Mali rapor üyelerin onayını aldı

Federasyon Mali Sekrteri Ozan Yoran’ın ailesindeki vefat nedeniyle katılamadığı genel kurulda mali raporu federasyon başkanı Halil Samani okudu. Mali rapor da üyeler tarafından onaylandı. Genel kurul dilek ve temenniler kısmında üyelerin aktardığı görüşlerin ardından tamamlandı.

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKÜ’den Öğretmenlere “Sınıf Yönetimi” Konulu Seminer Verildi
UKÜ’den Öğretmenlere “Sınıf Yönetimi” Konulu Seminer Verildi
Atletizmde Mali Genel Kurul yapılıyor
Atletizmde Mali Genel Kurul yapılıyor
Alkışlanacak başarı
Alkışlanacak başarı
MTG dolu dizgin
MTG dolu dizgin
Güneyde şikeden tutuklama
Güneyde şikeden tutuklama
GG’nin galibiyet hasreti bitmedi
GG’nin galibiyet hasreti bitmedi
Galibiyet hedefiyle oynayacaklar
Galibiyet hedefiyle oynayacaklar
Erkekler kayıpsız ve lider bitirdi
Erkekler kayıpsız ve lider bitirdi
Engelliler süper lig için gün sayıyor
Engelliler süper lig için gün sayıyor
Kadınlarda ve gençlerde heyecan artıyor
Kadınlarda ve gençlerde heyecan artıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim