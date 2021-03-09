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Rallide takvim belirlendi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu 2021 ralli ve tırmanma yarışlarının tarihlerini açıkladı

09 Mart 2021 Salı 18:56
Rallide takvim belirlendi
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu 2021 ralli ve tırmanma yarışlarının tarihlerini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından her yıl organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli , Tırmanma ve Sprint Şampiyonaları taslak takvimleri ve kuralları yayınlandı.  2021 de FIA tarafından yayınlanan kurallar dahilinde yenilenen 2021 kurallar kitabı çerçevesinde gerçekleşecek şampiyonalarda mücadelenin yüksek tutulması ve pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Sprint Nisan’da başlayacak

Üç yarıştan oluşacak ve her yarışta tek etap'ın üç kez geçilecek olan Sprint Şampiyonası 18 Nisan da başlayacak. İkinci yarışın 29 Mayıs’ta üçüncü yarışın ise 28 Ağustos’ta gerçekleşmesi planlanıyor. Yarışmacılar için bütçesi düşük bir şampiyona olacak olan Sprint Şampiyonası ayrıca Ralli Şampiyonası içinde antreman niteliğinde olacak.

Ralli Şampiyonası Nefes Kesecek

Oldukça yüksek katılım beklenen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası'nda bu yıl 7 yarıştan oluşacak. 6 yarışın yeri ve zamanları belirlenirken 7. yarış da ek olarak daha sonra açıklanacak. 8-9 Mayıs’ta gerçekleşecek ilk yarış ile start alacak şampiyona, 30-31 Ekim’de son bulacak. Bu yıl da mücadelenin yüksek olması beklenen şampiyonanın Kıbrıs'ın tüm bölgelerinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Tırmanma Şampiyonası Haziran’da başlayacak

2021 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası ise bu yıl 4 yarış olarak planlandı. 13 Haziran’da başlaması planlanan şampiyona 10 Ekim’de final yapması planlanıyor.

2021 Ralli Sprint Takvimi

1. 18 Nisan

2. 29 Mayıs

3. 28 Ağustos

2021 Tırmanma Takvimi

1. 13 Haziran

2. 5 Eylül

3. 10 Ekim

4. TBA

2021 Ralli Sezonu Takvimi

1. Ralli 8-9 Mayıs 2021 (1 Katsayı)

2. Ralli 5-6 Haziran 2021 (1 Katsayı)

3. Ralli 10-11 Temmuz 2021 (1.2 Katsayı)

4. Ralli  14-15 Ağustos 2021 (1 Katsayı)

5. Ralli 18-19 EYLÜL 2021  (1.5 Katsayı)

6. Ralli 30-31 EKİM 2021 (1 Katsayı)

7. TBA ( 0.7 Katsayı )

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