banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Eylemler ile en sıcak yaz’a doğru
Eylemler ile en sıcak yaz’a...
‘’Sıra dışı siyahilerle’’ tatsızlıklar yaşamadan…
‘’Sıra dışı siyahilerle’’ tatsızlıklar yaşamadan…
Lafla peynir gemisi yürür mü ki?
Lafla peynir gemisi yürür mü...
Tek kazanan ENOSİS ruhu
Tek kazanan ENOSİS ruhu
banner376
Flaş Haber
Lefkoşa'da intihar!
Kapat

Ralli Kulübü kadrosunu genişletiyor

Ralli Kulübü Yönetim Kurulu 2021 sezonunu açmaya hazırlanırken gerçekleştirdiği toplantı ile organizasyon komitesi ve üst düzey görevlileri ile bir araya geldi.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:21
Ralli Kulübü kadrosunu genişletiyor
banner337

Ralli Kulübü Yönetim Kurulu 2021 sezonunu açmaya hazırlanırken gerçekleştirdiği toplantı ile organizasyon komitesi ve üst düzey görevlileri ile bir araya geldi. 2021 sezonu öncesi Motorsporlarındaki gelişmeler ve düzenlenecek organizasyonlar ele alındı.

Geçmiş yıllarda birçok organizasyonda görev almış ve yarış komiserliği görevini üstlenmiş Osman İpar’ı da kadrosuna katan Ralli Kulübü’nde başkan Niyazi Tekindor açıklamalarda bulundu.  Tekindor, “Tecrübeli isimlerin görev aldığı ralli sprint organizasyonlarına bu yıl da güçlü bir kadroyla başlıyoruz. Otomobil sporlarında çok önemli yeri olan Osman İpar abimizin bu yıl bizimle çalışacak olması nedeniyle ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Organizasyonlarımızın belli bir disipline ve kurala bağlı olması nedeni ile çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Sorumluluklarımızın ve yükümlülüklerimizin farkındayız. Festival havasında düzenlemeyi planladığımız 2021 Ralli Sprint ve ‘Hillclimb’ şampiyonalarımız için çalışmalarımızı başlattık. Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik sıkıntılar nedeni ile kısa mesafeli ve küçük bütçeli organizasyonlar yapmayı planlıyoruz. Böylelikle kulübümüzün, yarışmacılarımızın ve sponsorlarımızın ekonomik yönden daha rahat olmalarını sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Amaç sağlıklı bireyler yetiştirmek’
‘Amaç sağlıklı bireyler yetiştirmek’
Tekneden sokan avlayacaklar
Tekneden sokan avlayacaklar
Topcan anısına yarıştılar
Topcan anısına yarıştılar
Ercen yeniden aday
Ercen yeniden aday
GHE sahaya indi
GHE sahaya indi
Yonpaş Dumlupınar YouTube’da
Yonpaş Dumlupınar YouTube’da
Ralli Kulübü kadrosunu genişletiyor
Ralli Kulübü kadrosunu genişletiyor
‘Drag’ yarışı basına tanıtıldı
‘Drag’ yarışı basına tanıtıldı
Gönyeli Sylla ile devam edecek
Gönyeli Sylla ile devam edecek
İlk görüşme Hüseyin Sadıklar’la
İlk görüşme Hüseyin Sadıklar’la

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim