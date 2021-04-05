Rahmi takım değiştirdi

Necmi USAL

Geçtiğimiz haftalarda Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Eskişehir Yunusemre Belediyespor ile anlaşan Lefke futbolcusu Rahmi Çelik, İdman Yurdu 1925 takımına geçiş yaptı.

Bir dönem Mersin İdman Yurdu'nda forma giyen Rahmi Çelik, BAL ekibi İdman Yurdu 1925 ile anlaştı. Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ancak zor günler geçirerek alt liglere düşen Mersin İdman Yurdu, İdman Yurdu 1925 adını aldı. Geçtiğimiz haftalarda Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Eskişehir Yunusemre Belediyespor ile anlaşan Lefke futbolcusu Rahmi Çelik, bunun üzerine Eskişehir'den ayrılarak Mersin'in yolunu tuttu. Yaklaşık bir haftadır Mersin'de takımla idmanlara çıkan Rahmi, yeni takımıyla el sıkıştı. Kulüp sayfası Rahmi'nin transferini açıkladı. İdman Yurdu 1925, şu ifadelere yer verdi; "Kulübümüz daha önce Kırbıs Süper Lig ekiplerinden Lefke Türk Spor Kulübü, Binatlı Yılmazspor, Göçmenköy İdman Yurdu formaları giyen ve şehrimiz takımlarından Mersin İdman Yurdu’nda Süper Lig tecrübesi yaşayan, Defans Oyuncusu Rahmi Çelik İle anlaşma sağlanmıştır".