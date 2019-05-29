Rahmi ayrılacak

Lefke’nin bonservisli oyuncusu Rahmi Çelik, spor servisine yaptığı açıklamada futbol hayatını başka bir kulüpte devam ettirmek istediğini söyledi.

Lefke alt yapısından yetişen Rahmi Çelik, geçtiğimiz sezonun ikinci devresini kiralık olarak Binatlı’da geçirmiş ve takımına özellikle play out karşılaşmalarında önemli katkı sağlamıştı. Şu an Göçmenköy’ün gündeminde yer alan Rahmi, yeni sezon öncesi spor servisi ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Rahmi, özetle Lefke’de oynamak istemediğini belirtti.

Rahmi spor servisine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu Lefke ile bağlarını kopardığını dile getirirken şu sözlere yer verdi: ‘’Geçen sezonda yaşanan sıkıntılardan, olaylardan takım içinde arkadaşlıkta sağlıklı bir ortamın olmayışından dolayı ve bu yaşanan olaylardan, sorunlardan dolayı Lefke’ye bir daha dönmeyeceğimi bir kez daha belirtmek istiyorum. Devre arasında Binatlı’ya son dakikada kiralandım. Yeni sezonda eğer beni başka bir kulübe satmazlarsa veya kiralamazlarsa evde oturacağım’’.