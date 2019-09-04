Protokol imzalandı

Başbakanlığın Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF) 2019-2020 sezonu için yaptığı devlet katkısı ile 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları KTFF Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğu için imza töreni düzenlendi.

Eziç Lefkoşa Restoran’da düzenlenen imza törenine Başbakan Ersin Tatar, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve ligin isim sponsoru olan Kıbrıs Türk Petrollerinden Yönetim Kurulu Başkanı Mete Boyacı katıldı. Gerçekleşen imza törenine çok sayıda basın mensubu katıldı.

Başbakan Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada ülke futboluna ve spora hizmet etme anlayışı içinde çalıştıklarını dile getirdi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, uzun süren çalışmaların ardından geçen hafta Başbakanlık’tan devlet katkısı hakkında sevindirici haberler aldıklarını dile getirdi.