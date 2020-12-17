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Protokol imzalandı

17 Aralık 2020 Perşembe 21:17
Protokol imzalandı
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Alman devi UHL Sport’un yanı sıra Kempa ürünlerinin adadaki tedarikçisi Sport Target arasında protokol imzalandı.

Yapılan anlaşma çerçevesinde KTSYD üyeleri Sport Target’ten yapacakları alış verişlerde belirli fiyat aralıklarında çeşitli indirimlerden yararlanacak.

Konu ile ilgili protokole KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve Sport Target direktörü Arınç Perçinci imza attı.

Anlaşma ile ilgili konuşan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, üyelerin faydasını gözeterek anlaşmalar yaptıklarını belirtirken Sport Target’e ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Arınç Perçinci yaptığı konuşmada böylesi güzel ve kaliteli bir markayı tüm spor camiası ve KKTC halkı ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını, imzalanan protokolün henüz bir başlangıç olacağını, spora ve sporcuya katkılarının her zamanki gibi devam edeceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Spor Yazarları DerneğiUHL SportSport Target
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