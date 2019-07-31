Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik kazandı

2019 KKTC Drift Şampiyonası, geçtiğimiz Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılan sezonun ikinci yarışıyla devam etti. Yaz sıcağından kaçınmak için akşam serinliğinde yapılan yarışa 10’u Pro kategorisi olmak üzere toplam 22 yarışçı katıldı. Gün boyu binlerce seyircinin akın ettiği yarış antrenmanlar ve sıralamalarla başladı. Oldukça zorlu bir pistte yapılan yarışın sıralamalarında Pro kategoride ilk sırada 81 puanla Enver Haskasap yer alırken Semi-Pro kategoride 79 puanla Erol Özteknik yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi ile Near East Bank’ın sponsorluğunda organize edilen yarışın sıralamalarının ardından eşleşmeler belirlendi ve önce Semi-Pro kategori olmak üzere finallere geçildi. Çekişmeli geçen çeyrek final ve yarı finallerin ardından Erol Özteknik finalde elediği en genç yarışçı olan Altan Çocuk’un önünde zafere ulaştı. 15 yaşındaki genç finalist ikincilikle seyircilerin ilgisini çekerken, üçüncülük yarışından galip ayrılan Tolga Reyhan üçüncü, bir diğer genç yarışçı Ali Kaçakbaflı dördüncü oldu. Pro kategoride ise heyecan bir an olsun dinmedi. Nefes kesen çeyrek final ve yarı finalin ardından finalistler Akay Akbil ve Celal Erülkü oldu. Sıralamalarda mekanik arıza sebebiyle çıkamayan ve zor yoldan finale kalmayı başaran Akbil birinci olmayı başarırken, 20 yaşındaki Celal Erülkü büyük bir başarıyla ikinci oldu. Celal Erülkü’nün ikizi Oktay Erülkü az farkla kaçırdığı finalin ardından üçüncülük yarışında Yusuf Acemoğlu’nu geçerek üçüncü oldu. Acemoğlu ise dördüncü olan isimdi. Sezonun ilk yarışını kazanan Bekir Özsusuzlu ve son şampiyon Enver Haskasap şanssızlık yaşayarak çeyrek finalde elenirken, favori isimlerden İzer Özvurulmuş ve Ahmet Öksüzoğluları da büyük çekişmeye sahne olan çeyrek final eşleşmelerinden yarı finale geçemeyen isimler oldular. Yarışın finaline havai fişenk gösterisi de damga vururken yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KKOK başkanı Zeki Topcu takdim etti.

Pro Kategori:

1.Akay Akbil

2.Celal Erülkü

3.Oktay Erülkü

4.Yusuf Acemoğlu

5.Enver Haskasap

Semi Pro Kategori:

1.Erol Özteknik

2.Altan Çocuk

3.Tolga Reyhan

4.Ali Kaçakbaflı

5.Ahmet Bağrıaçık