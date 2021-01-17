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Potanın yeni MHK’sı belirlendi

Basketbol Federasyonu merkez Hakem Kurulu’na yeni atamalar yaparak kurulu belirledi

17 Ocak 2021 Pazar 18:53
Potanın yeni MHK’sı belirlendi
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Basketbol Federasyonu merkez Hakem Kurulu’na yeni atamalar yaparak kurulu belirledi

Basketbol Federasyonu yeni Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) belirledi. Yapılan açıklamada kurul Avukat Timuçin Pirgalıoğlu başkanlığında Emete Besimler ve Tahir İnancı’dan oluşuyor. Yeni MHK bugünden itibaren görevine başlamış bulunuyor. Ayrıca kurul yakın zamanda hakemlerle geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirecek.

MHK’dan basın açıklaması

Göreve gelen yeni MHK basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Kıymetli Halkımız ve Sevgili Basketbola gönül verenler;

Malumunuz üzere kısa bir zaman önce, K.K.T.C. Basketbol Federasyonu Başkan ve Yönetim Kurulu seçimi yaşanmış ve Başkan Sayın Orhun Mevlid ve Yönetim Kurulu seçimde başarılı olarak Ülke Basketbolumuzun Yönetimi sorumluluğunu üstlenmişlerdir.

Kendileri, seçim öncesinde vaat etmiş oldukları, kurumsal, adil, hesap verebilir ve şeffaf yönetim anlayışı prensipleri ile takdirlerimizi kazanmış ve seçildikten sonraki süreçte de bu meyanda güçlü adımlar atarak bizleri memnun etmişlerdir.

Federasyon Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 13/1/2021 tarihi itibarı ile yukarıda zikredilen prensiplerin, Basketbol Çatısı altındaki her alanda bir tamam tesisinin temini prensibi doğrultusunda, Bizleri,  Basketbol Merkezi Hakem Komitesi Üyeliği görevine davet etmiş ve şahıslarımızın, bugüne değin edindiğimiz mesleki ve/veya kurumsal tecrübeleri aktarmak sureti ile Basketbol Camiasına karşılık beklemeksizin hizmette bulunan gönüllüler ordusuna dahlini sağlamışlardır.

Üstlenmiş olduğumuz işbu onurlu görevi ifa ederken muhtelif zorluklar ile karşılaşacağımız bilinci içerisindeyiz. En başta yıllardır çok büyük fedakarlık ve özveri içerisinde hakemlik mesleğini icra eden Hocalarımız, zor şartlar ve imkansızlıklara rağmen var olma gayreti içerisinde olan birbirinden kıymetli Spor Kulüplerimiz ve Basketbola gönül veren herkes müsterih olsunlar ki, yaşayacağı tüm zorlukları aşmaya muktedir bir ekip görev başındadır ve Basketbol Merkezi Hakem Komitesi emin ellerdedir.

Basketbol Sevgimiz, mesleki ve kurumsal tecrübelerimiz ile buna ilaveten birbirinden kıymetli Hakemlerimizin deneyim ve bilgilerini harmanlamak sureti ile oluşturacağımız tek vücut ile mutlu ve huzurlu bir ortamda, Basketbola en güzel hizmetleri sunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Güzel yarınlara birlikte ulaşabilmek ümidiyle, en derin hürmet ve muhabbetlerimizi sunarız.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol FederasyonuMerkez Hakem Kurulu
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