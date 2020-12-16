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Potanın seyirci gururu

KKTC Basketbol Federasyonu 18 maçtan oluşan Açılış Kupası’nı takip eden seyirci sayılarını kamuoyu ile paylaştı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 17:21
Potanın seyirci gururu
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Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol ile birlikte sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen tribünlerde maçları takip eden toplam seyirci sayısı 4 bin 116 olarak açıklandı.

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Açılış Kupası’nda en fazla seyirci çeken maç 535 ile YDÜ-Koopspor finali olurken, ikinci sırada da grup aşamasındaki YDÜ-Koopspor maçı 532 seyirci ile yer aldı. Yarı finalde oynanan Koopspor-H.Soyer maçını da 521 kişi tribünden takip etti.

En fazla izlenen Koopspor oldu

Rakamların takımlara göre değerlendirilmesinde en fazla seyirci Koopspor’un maçlarında yer aldı. Lefkoşa ekibini toplamda 2 bin 227 basketbolsever takip ederken, maç başı ortalaması 318 seyirci oldu. YDÜ, Koopspor’a yakın bir rakam tuttururken 2 bin 115 seyirci ve ortalamada 308 kişiye ulaştı. En az izlenen takım ise 121 izleyici ortalaması ile DAÜ oldu.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Basketbol FederasyonuAçılış Kupası
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