Potanın seyirci gururu

Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol ile birlikte sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen tribünlerde maçları takip eden toplam seyirci sayısı 4 bin 116 olarak açıklandı.

Açılış Kupası’nda en fazla seyirci çeken maç 535 ile YDÜ-Koopspor finali olurken, ikinci sırada da grup aşamasındaki YDÜ-Koopspor maçı 532 seyirci ile yer aldı. Yarı finalde oynanan Koopspor-H.Soyer maçını da 521 kişi tribünden takip etti.

En fazla izlenen Koopspor oldu

Rakamların takımlara göre değerlendirilmesinde en fazla seyirci Koopspor’un maçlarında yer aldı. Lefkoşa ekibini toplamda 2 bin 227 basketbolsever takip ederken, maç başı ortalaması 318 seyirci oldu. YDÜ, Koopspor’a yakın bir rakam tuttururken 2 bin 115 seyirci ve ortalamada 308 kişiye ulaştı. En az izlenen takım ise 121 izleyici ortalaması ile DAÜ oldu.