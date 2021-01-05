Potanın parlayan takımı

Basketbol’da Soyer Hacıganimler’e transferi ile adından söz ettiren Kemal Taşçı iyi bir ortam olduğunu belirtti

Basketbol’un önemli ismi Kemal Taşçcı yüksek bütçeli birçok takımda mücadele ettiğini, Soyer Hacıganimler’in yeni bir oluşumda olduğunu ve kısa süre içinde adından fazlası ile söz ettireceğini söyledi.

Şartlar uygun olduğu için “SOYER”

Yüksek bütçeli birçok takımda Basketbol oynadığını ifade eden Kemal Taşçı, aile ortamı ve işine en uygun ortamın Soyer Hacıganimler olmasından dolayı burayı tercih ettiğini ifade etti. Takımın çok farklı ve mücadeleci bir havası olduğunu belirten Kemal Taşçı burada herkesin derdinin Basketbol oynamak olduğunu söyledi.

Alınan sonuçlar sürpriz değil

Bugüne kadar alınan sonuçların sürpriz olmadığını da belirten Kemal Taşçı, pandemi sonrasında ortaya çıkan yabancı faktörünün de gelinen noktada etkisi olduğunu ifade etti. Yerli oyuncu kalitesi olarak iyi isimlere sahip olduklarını ifade eden Soyer Hacıganimler’in yıldız ismi Kemal Taşçı ligde mücadele eden takımların güçlerinin hemen hemen yakın olduğunu söyledi.

Yabancısız lig keyif veriyor

Yakın Doğu Üniversitesi'nin kadro olarak biraz daha oturmuş bir takım olduğunu biraz daha sivri olduğunu söyleyen Taşçı, Koop takımın da ayni özelliklere sahip olduğunu ifade etti. Ligin bu sezon yabancısız olduğunu ve daha keyifli olduğuna dair düşüncesi olduğunu da ifade eden Kemal Taşçı, iyi seyirci önünde oynanan karşılaşmaların sonucunu önceden kestirmenin zor olduğunu aktardı.

Kaliteli maçlar seyirciyi çekiyor

Basketbol’un sevilen bir spor dalı olduğunun altını çizen Taşçı, bugüne kadar hep keyifli maçlar oynandığını, maç sayısını kalabalık kesimin izlemesinin de sebebinin bu olduğunu söyledi. Çekişmenin hep üst sırada olduğu bir lig yaşandığını ve iyi bir basketbol sever topluluğunun takip ettiği sürecin sonunu açıkçası merak ettiğini ifade eden Kemal Taşçı, bu çekişmenin ise sonuna kadar süreceğini söyledi.

Federasyon başarılıdır

Sohbetin sonunda Basketbol Federasyonunu da masaya yatıran Kemal Taşçı Orhun Mevlit ve ekibinin kısa sürede önemli işler başardığının altını çizdi. Federasyon adına ümitli olduğunu, Orhun Mevlit ve ekibinin sürece iyi ve organize başladığını vurgulayan Soyer Hacıganimler oyuncusu Kemal Taşçı, bu işe federasyonun ciddi emek verdiğini ve Basketbol’u sevdirmek için çalıştıklarını söyledi.

Medya destek veriyor

Medyayı Basketbol Federasyonunun çok iyi kullandığını ve başlayan süreçte basketbol’un ciddi ses getirdiğine inandığını aktaran Taşçı, alt yapıya önem verilmesinin ise en büyük isteği olduğunu söyledi. Alt yapıya ciddi yatırımlar yapılması ile birlikte Covid-19 durumuna göre dış temasın da yine devam etmesi gerektiğini söyleyen Kemal Taşçı, Ahmet Sütçü döneminin bir bakıma devam etmesi gerektiğini söyledi. Basketbol’u çok sevdiğini ve yaşamının bir parçası olduğunu sohbetin sonunda tekrarlayan Kemal Taşçı, ligde takım sayısının artmasını isterken, basketbol’un iyi bir kitleye hitap ettiğini bunu da son dönemde fazlası ile gördüğümüzü sözlerine ekledi.