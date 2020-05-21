Potanın koçları “Eylül” dedi

Basketbol’da son günlerde yaşanan ligin tescil edilip edilmemesi ve Basketbol’un geleceği konusunda Koopspor Koçu Emrah Güven, YDÜ Koçu Halit Kıryağdı, GAÜ Koçu Gökay İskar, DAÜ Koçu Cüneyt Doğan, LAÜ Koçu Vehit Altıncı ve Soyerspor Koçu Ahmet Şahinsoy görüşlerini aktardı.

YDÜ Koçu Halit Kıryağdı “Ligin başlaması oldukça zor”

Ligde Averajla lider konumda olan YDÜ Koçu Halit Kıryağdı, şu andaki şartlarda ligin başlamasının oldukça zor olduğunu söyledi. Salon sorunu, Hakem sorunu ve Pandemi dolayısle Amerikalı oyuncularının ülkelerinde olmasının ciddi sıkıntılar olduğunu, birde inanılmaz sıcakların yaşandığı bu süreçte sporcuların sağlığını oluzsuz etkileyeceğini belirten Kıryağdı, Ligin tamamlanmasının Eylül’de olmasının en uygun dönem olduğunu belirtti.

Koopspor Koçu Emrah Güven “Eylül’de daha ciddi sıkıntılar olacak”

Koopspor Koçu Emrah Güven ise Basketbolu çok özlediklerini belirterek, sporcularının bireysel olarak çalıştığını belirterek, 31 gündür vaka olamayan bir dönemden sonra liglerin 20 Haziran gibi başlamasını arzuladıklarını belirterek, bu süreci kaçırırsak, kapıların açılacağı bir süreçten sonra Eylül’de daha ciddi sıkıntılar ile karşılaşacaklarını söyledi. Güven, yabancı konusunda ise oturup konuşarak çözüm bulabileceklerini ve önerilere açık olduklarını belirtti.

GAÜ Koçu Gökay İskar “Basketbolun bir an önce başlaması arzusundayız”

Pandemi sürecinde sporcularının belli aralıklarla bireysel çalıştığını belirterek, yabancılarının ülkelerine dönme adına onları serbest bıraktıklarını ve 2 yabancı oyuncularının ülkede olduğunu belirtti. Basketbolu çok özlediklerini belirten İskar, verilecek her karara saygı duyacaklarını ancak Basketbolun bir an önce başlaması arzusunda olduklarını söyledi. Ayrıca U16 ve U18 liglerinin de başlaması gerektiğini de ifade etti.

Soyerspor Koçu Ahmet Şahinsoy “Liglerin Eylül’de oynanması bize daha makul geliyor”

Bu süreçte sakat oyuncularının iyileştiğini belirten Şahinsoy, her sporcusunun da evinde çalıştığını söyledi. Basketbolu çok özlediklerini ancak 2 yabancı oyuncusunun yurt dışında olduğunu ve geri gelmeyeceklerini söyledi. Ligin devamını arzuluyoruz ve şartları oturup konuşarak bir program belirlenecek dedi. Soyerspor olarak eşit şartlarda oynanması niyetindeyiz ve haksız rekabet doğmasını istemiyoruz dedi. Bize makul bir zaman verilmesi durumunda yabancısız da olsa oynama taraftarıyız dedi. Ancak Liglerin Eylül’de oynanması bize daha makul geliyor dedi.

LAÜ Koçu Vehit Altıncı “Ligin Eylül’de oynanması taraftarıyız”

LAÜ koçu Vehit Altıncı ise takımının bu süreci evde geçirdiğini ve bize başlıyoruz derlerse buna hazır değiliz ciddi sakatlıklarla karşılaşacağız ve buda bize sıkıntı yaşatacak. Yaş ortalamamız çok genç ve öncelikle sağlık diyoruz ve bu kadar kısa sürede ligin devam etmesinin zor olduğunu düşünüyoruz. 3 Yabancı oyuncumun yurt dışında olması kadro sıkıntısı yaratıyor ve derin kadromuz olmaması dolayısyle lige hazırlanmamız zor olur ve Temmuz Ağustos’ta sıcaklarda oynamak mümkün değil. Ligin Eylül’de oynanması taraftarıyız dedi.

DAÜ Koçu Cüneyt Doğan “Liglerin bu sürede başlayacağını düşünmüyorum”

DAÜ Koçu Cüneyt Doğan yaptığı açıklamada, herkesin bir hayal dünyasında yaşadığını belirten Doğan, Covid’ten dolayı Salonların açılmadığını, hakem paralarının ödenmediğini, Devlet tarafından izin verilmediğini ve bunlara çözüm bulunmadan biz liglerin başlamasını konuşuyoruz dedi. Benim görüşüm liglerin bittiği yönündedir, Eylül ayında yeni yapı ile başlayabiliriz. Sporcularımın 6 tanesi yurt dışında ve idmanlarına devam ediyorlar ancak bu oyuncularımın ne zaman döneceği belirsiz. Liglerin bu sürede başlayacağını düşünmüyorum. Liglerin Eylül’den itibaren başlatmamız gerektiğini düşünüyorum.