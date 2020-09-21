Potada rapor hazırlandı

Basketbol Federasyonu, ‘COVID-19 geri dönüş kriterleri’ raporu hazırladı

KKTC Basketbol Federasyonu Tabipler Birliği başta olmak üzere çeşitli doktorlarla yaptığı görüşmelerin ardından ‘COVID-19 Geri Dönüş Kriterleri’ isimli bir rapor hazırlayarak bunu hem Spor Dairesi’ne hem de Spor İhtisas Komisyonu’na sundu. İlgili raporda 6 ayrı kategoriden oluşan ve kriterleri ‘Temel Bulaşıcılık ve Üreme Katsayısı’nı gösteren R0 değerleri ile belirlenen bir sistem öneriliyor. İlgili rapor basketbol özelinde hazırlanırken, aynı sistematik içerisinde tüm diğer spor branşlarında da uygulanabilir olarak yetkililere sunuluyor.

Federasyon açıklaması: “Bu konular bir kez konuşularak karara bağlanmalı”

KKTC Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada mevcut durumda hiçbir kritere dayalı bir ortamın olmaması nedeniyle kriterlerin konuşulması gerekliliğine işaret edilerek, Sağlık Bakanlığı’nın ilerleye aylarda sorumluluğunun artması da düşünülerek bu konuların bir kez konuşulup karara bağlanmasının, neyin ne zaman yapılacağının belirlenmesinin önemli olduğu belirtildi.

Federasyon açıklamasında hazırladıkları taslak kriterlerin K.T.Tabipler Birliği yanında kamuda ve bağımsız olarak çalışan doktorlara da danışılarak hazırlandığı, bunun devlet otoritesi ile konuşularak ekleme veya çıkarmaya açık olduğu, bu anlamda her türlü işbirliğine de açık olunduğu dile getirildi.

‘Sağlıklı koşullarda spor’ vurgusunda bulunuldu

Açıklamanın sonunda sporun uygun şartlarda oynatılması taraftarı olunduğu, sağlıklı koşullarda spor ortamı istendiği belirtilirken, tüm federasyonlara bir yol haritası çizilmesi ve her federasyonun kendi alanında sorumluluk alması üzerinde duruldu ve yaptırımlar konusundaki boşlukların doldurulmasının büyük önem teşkil ettiği aktarıldı.