Potada istatistikler açıklandı

Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği Erkekler Süper Ligi’nde heyecan devam ediyor. 6 haftalık süreç sonunda takımlar lig sıralamasında başarılarına göre konumlanırken, ikinci devre maçları da oynanmaya başlamış durumda. DAÜ’nün Türkiye’de üniversiteler maçları olması nedeni ile fikstürde yapılan değişimler ve ertelenmek durumunda kalan bazı maçlar nedeni ile eşit maç dağılımı olmayan ligin rakamları Ercan Başaran’ın hazırladığı ve kamuoyuna ulaştırdığı www.northcyprusbasketball.com isimli sitede detayları ile yer alıyor.

YDÜ tek kayıpsız takım, Koopspor maç fazlası ile lider

Ligde şu ana kadar yenilgisiz tek takım YDÜ kalırken, Koopspor maç fazlası ile lider konumda bulunuyor. Tüm takımların galibiyet yaşadığı ligde Soyerspor ve DAÜ 6’şar maçı geride bırakırken, Koopspor ve LAÜ 5’er, YDÜ ve GAÜ ise 4’er maç yaptılar.

Anderson, hem ‘verimlilik’ hem de ‘sayı’ ortalamalarının lideri

Oyuncu performanslarına bakıldığında YDÜ’den Anderson ve Palmer, Koopspor’dan Mandic ve Miskolic ile LAÜ’den Ömer Güner’in başarılı oyunlarının rakamlara da yansıdığı görülüyor. Sayı ortalamalarında YDÜ’den Anderson, ribaunt ortalamalarında Soyerspor’dan Fırat Ceylan, asist ortalamalarında ise Koopspor’dan Mandic’in ilk sırada yer aldığı görülürken, verimlilikte YDÜ’den Anderson’un ilk sırada olduğu görülüyor.

ERKEKLER SÜPER LİG 2019-2020 SEZONU PUAN DURUMU

Takım O G M AS YS A P

1-Koopspor 5 4 1 426 374 52 9

2-YDÜ 4 4 0 366 249 117 8

3-Soyerspor 6 2 4 383 396 -13 8

4-LAÜ 5 2 3 332 353 -21 7

5-DAÜ 6 1 5 325 435 -110 7

6-GAÜ 4 2 2 267 292 -25 6

Verimlilik puanı ortalama

Takım O Top. Ort.

1-Lashard Anderson YDÜ 4 130 32,50

2-Darryl Palmer YDÜ 4 127 31,75

3-Ivan Mıskovıc Koopspor 5 145 29,00

4-Vukasın Mandic Koopspor 5 126 25,20

5-Ömer Güner LAÜ 5 113 22,60

Sayı ortalama

Takım O Top. Ort.

1-Lashard Anderson YDÜ 4 107 26,7

2-Ömer Güner LAÜ 5 114 22,8

3-Darryl J.Palmer YDÜ 4 89 22,2

4-Vukasın Mandic Koopspor 5 104 20,8

5-Ivan Miskovıc Koopspor 5 92 18,4

Ribaunt ortalama

Takım O Top. Ort.

1-Fırat Ceylan Soyerspor 6 73 14,60

2-Darryl J.Palmer YDÜ 4 49 12,25

3-Ivan Miskovic Koopspor 5 61 12,20

4-Akinjide Omisakin DAÜ 6 59 9,83

5-Ömer Güner LAÜ 5 46 9,20

Asist ortalama

Takım O Top. Ort.

1-Vukasın Mandic Koopspor 5 33 6,60

2-Doğukan Demirman LAÜ 5 28 5,60

3-Lashard Anderson YDÜ 4 20 5,00

4-Hamit Çeliktaşlılar LAÜ 5 17 3,40

5-Kercem İnancı Koopspor 5 17 3,40