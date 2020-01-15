banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120939
ALTIN
293.155
DOLAR
5.8690
STERLİN
7.6597
EURO
6.5491
45 gün cezaevine gönderildiler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Lefkoşa'da kaza!
LEFKOŞA'DA KAZA
Uyuşturucudan 3 tutuklu
UYUŞTURUCUDAN 3 TUTUKLU
Araç yoldan çıktı 1 yaralı!
YİNE KAZA!

Potada istatistikler açıklandı

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde 6 haftalık süreç sonunda ortaya çıkan rakamlar açıklandı

Potada istatistikler açıklandı

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde 6 haftalık süreç sonunda ortaya çıkan rakamlar açıklandı

15 Ocak 2020 Çarşamba 19:31
Potada istatistikler açıklandı

Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği Erkekler Süper Ligi’nde heyecan devam ediyor. 6 haftalık süreç sonunda takımlar lig sıralamasında başarılarına göre konumlanırken, ikinci devre maçları da oynanmaya başlamış durumda. DAÜ’nün Türkiye’de üniversiteler maçları olması nedeni ile fikstürde yapılan değişimler ve ertelenmek durumunda kalan bazı maçlar nedeni ile eşit maç dağılımı olmayan ligin rakamları Ercan Başaran’ın hazırladığı ve kamuoyuna ulaştırdığı www.northcyprusbasketball.com isimli sitede detayları ile yer alıyor.

YDÜ tek kayıpsız takım, Koopspor maç fazlası ile lider

Ligde şu ana kadar yenilgisiz tek takım YDÜ kalırken, Koopspor maç fazlası ile lider konumda bulunuyor. Tüm takımların galibiyet yaşadığı ligde Soyerspor ve DAÜ 6’şar maçı geride bırakırken, Koopspor ve LAÜ 5’er, YDÜ ve GAÜ ise 4’er maç yaptılar.

Anderson, hem ‘verimlilik’ hem de ‘sayı’ ortalamalarının lideri

Oyuncu performanslarına bakıldığında YDÜ’den Anderson ve Palmer, Koopspor’dan Mandic ve Miskolic ile LAÜ’den Ömer Güner’in başarılı oyunlarının rakamlara da yansıdığı görülüyor. Sayı ortalamalarında YDÜ’den Anderson, ribaunt ortalamalarında Soyerspor’dan Fırat Ceylan, asist ortalamalarında ise Koopspor’dan Mandic’in ilk sırada yer aldığı görülürken, verimlilikte YDÜ’den Anderson’un ilk sırada olduğu görülüyor.

ERKEKLER SÜPER LİG 2019-2020 SEZONU PUAN DURUMU

Takım O G M AS YS A P

1-Koopspor 5 4 1 426 374 52 9

2-YDÜ 4 4 0 366 249 117 8

3-Soyerspor 6 2 4 383 396 -13 8

4-LAÜ 5 2 3 332 353 -21 7

5-DAÜ 6 1 5 325 435 -110 7

6-GAÜ 4 2 2 267 292 -25 6

Verimlilik puanı ortalama

Takım O Top. Ort.

1-Lashard Anderson YDÜ 4 130 32,50

2-Darryl Palmer YDÜ 4 127 31,75

3-Ivan Mıskovıc Koopspor 5 145 29,00

4-Vukasın Mandic Koopspor 5 126 25,20

5-Ömer Güner LAÜ 5 113 22,60

banner317
Sayı ortalama

Takım O Top. Ort.

1-Lashard Anderson YDÜ 4 107 26,7

2-Ömer Güner LAÜ 5 114 22,8

3-Darryl J.Palmer YDÜ 4 89 22,2

4-Vukasın Mandic Koopspor 5 104 20,8

5-Ivan Miskovıc Koopspor 5 92 18,4

Ribaunt ortalama

Takım O Top. Ort.

1-Fırat Ceylan Soyerspor 6 73 14,60

2-Darryl J.Palmer YDÜ 4 49 12,25

3-Ivan Miskovic Koopspor 5 61 12,20

4-Akinjide Omisakin DAÜ 6 59 9,83

5-Ömer Güner LAÜ 5 46 9,20

Asist ortalama

Takım O Top. Ort.

1-Vukasın Mandic Koopspor 5 33 6,60

2-Doğukan Demirman LAÜ 5 28 5,60

3-Lashard Anderson YDÜ 4 20 5,00

4-Hamit Çeliktaşlılar LAÜ 5 17 3,40

5-Kercem İnancı Koopspor 5 17 3,40

Anahtar Kelimeler:
Basketbol Erkekler Süper Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr. Küçük anısına yarıştılar
Dr. Küçük anısına yarıştılar
Satrançta üçüncü tur oynandı
Satrançta üçüncü tur oynandı
Kaan Karşıyaka’da
Kaan Karşıyaka’da
Idan, resmen Ocak’ta
Idan, resmen Ocak’ta
Hamitköy’den yabancı hamlesi
Hamitköy’den yabancı hamlesi
Güreşte ödüller veriliyor
Güreşte ödüller veriliyor
Emir Çetinkaya’da
Emir Çetinkaya’da
Berke GG’de
Berke GG’de
Atletizmde salon seçmeleri yapıldı
Atletizmde salon seçmeleri yapıldı
Sağlamer ve Samani şampiyon
Sağlamer ve Samani şampiyon

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim