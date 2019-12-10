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Potada 3 devreli lig dönemi

Basketbol Federasyonu Çetinkaya’nın şubesini kapatma kararının ardından 6’ya düşen takım sayısını göz önünde bulundurarak 3 devreli ligi uygulama kararı aldı

Potada 3 devreli lig dönemi

Basketbol Federasyonu Çetinkaya’nın şubesini kapatma kararının ardından 6’ya düşen takım sayısını göz önünde bulundurarak 3 devreli ligi uygulama kararı aldı

10 Aralık 2019 Salı 04:53
Potada 3 devreli lig dönemi

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Süper Ligi’nde maç programı açıklandı. Geçtiğimiz hafta çekilen fikstürün ardından Çetinkaya Kulübü’nün basketboldan çekilme kararı almasının ardından yeniden düzenlenen fikstürde sezonun başlama tarihi 9 Aralık Pazartesi’nden 11 Aralık Çarşamba’ya alındı. 7’den 6’ya düşen takım sayısı düşünülerek iki devreli olması planlanan normal lig periyodu 3 devreli olarak yeniden düzenlendi. Yeni programa göre ligin açılış maçı YDÜ ile GAÜ arasında oynanacak.

Üçüncü devrede ev sahibi olacak takımları sıralama belirleyecek

Maç programı oluşturulurken Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Türkiye Üniversiteler arası Basketbol Şampiyonası’na katılacak olması, salon gün ve saat uygunluğu göz önünde bulunduruldu.

Basketbol Federasyonu ilk 2 devrenin tamamlanmasının ardından Şubat ortasında Federasyon Kupası’nı oynatmayı, devamında da üçüncü devreyi başlatmayı planlarken, bu devrede ev sahibi takımlar lig sıralanmasındaki konumuna göre netleşecek.

Basketbol Süper Lig ilk 2 devre fikstürü

11 Aralık Çarşamba YDÜ-GAÜ (RA 25-19.00)

13 Aralık Cuma Koopspor-LAÜ (Atatürk-19.00)

14 Aralık Cumartesi Soyerspor-DAÜ (Atatürk-15.00)

18 Aralık Çarşamba LAÜ-YDÜ (Lefke S.Salonu -19.00)

20 Aralık Cuma GAÜ-Soyerspor (E.Apakan S.S.-19.00)

23 Aralık Pazartesi YDÜ-Soyerspor ( RA 25-19.00)

27 Aralık Cuma Koopspor-GAÜ (Atatürk-20.00)

28 Aralık Cumartesi LAÜ-DAÜ (Lefke S.Salonu -15.00)

30 Aralık Pazartesi YDÜ-Koopspor (RA 25-19.00)

03 Ocak Cuma Soyerspor-LAÜ (Atatürk-20.00)

03 Ocak Cuma GAÜ-DAÜ (E.Apakan S.S.-20.00)

04 Ocak Cumartesi DAÜ-Koopspor İskele S.Salonu-19.00)

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06 Ocak Pazartesi DAÜ-YDÜ İskele S.Salonu-19.00)

07 Ocak Salı Koopspor-Soyerspor (Atatürk-20.00)

08 Ocak Çarşamba LAÜ-GAÜ (Lefke S.Salonu -19.00)

10 Ocak Cuma DAÜ-Soyerspor İskele S.Salonu-19.00)

13 Ocak Pazartesi DAÜ-LAÜ İskele S.Salonu-19.00)

15 Ocak Çarşamba GAÜ-YDÜ (E.Apakan S.S.-19.00)

17 Ocak Cuma LAÜ-Koopspor (Lefke S.Salonu -19.00)

18 Ocak Cumartesi DAÜ-GAÜ İskele S.Salonu-15.00)

20 Ocak Pazartesi YDÜ-LAÜ (RA 25-19.00)

21 Ocak Salı Koopspor-DAÜ (Atatürk-20.00)

24 Ocak Cuma Soyerspor-GAÜ (Atatürk-20.00)

24 Ocak Cuma YDÜ-DAÜ (RA 25-15.00)

28 Ocak Salı Soyerspor-YDÜ (Atatürk-20.00)

29 Ocak Çarşamba GAÜ-Koopspor (E.Apakan S.S.-20.00)

04 Şubat Salı Koopspor-YDÜ (Atatürk-20.00)

05 Şubat Çarşamba LAÜ-Soyerspor (Lefke S.Salonu -19.00)

07 Şubat Cuma GAÜ-LAÜ (E.Apakan S.S.-20.00)

08 Şubat Cumartesi Soyerspor-Koopspor (Atatürk-20.00)

Anahtar Kelimeler:
3 Devreli LigKKTC Basketbol Federasyonu
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