Pota askıda

Basketbol Federasyonu, cumartesi günü süreci değerlendirmek üzere A takım kulüpleri ile yaptığı toplantıda, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulu’ndan henüz olumlu bir yanıt alınamaması üzerine 28 Nisan’da başlaması planlanan Büyük Erkekler Ligi’nin kulüplere de daha fazla yük yaratmaması adına askıya alınmasına karar verdi.

“Ön protokol hiçe sayıldı, ek protokol için geri dönüş alınamadı”

Konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonrasında yapılan açıklamada, gelinen noktada Sağlık Bakanlığı ile yapılan önceki protokolün hiçe sayıldığı, talep edilen ek protokol konusunda olumlu veya olumsuz bir geri dönüş sağlanamaması, birçok kez yapılan görüşmelerde hangi şartlarda basketbol oynatılması gerektiği konusunda bilgi talep edilmesine rağmen cevap verilmemesinin alınan kararda etkili olduğu belirtildi.

“A takımlar ile ilgili beklenti ve program yapmak mümkün değildir”

Söz konusu kararla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bugüne kadar spor ve sağlıkla ilintili kararlarda bir tutarsızlık olduğu sarih ve ortadadır. Bugün herhangi bir test veya kayıt alınmadan halı sahalarda insanların maç yapması serbest, yine bireysel hiçbir kayıt ve test aranmadan spor salonlarında çalışmak serbest, grup aktivitesi yapmak serbesttir. Birçok spor branşında toplu kurslar, antrenmanlar temaslı bir şekilde yapılırken basketbol Büyük Erkekler kategorisinin seyircisiz maç yapma talebine hiçbir şekilde yanıt verilmemesi manidardır. A takımları ile ilgili herhangi bir beklenti ve program yapmak mümkün değildir.”

“Altyapılar için taleplerimiz devam edecektir”

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: “Altyapılar ile ilgili 2020/2021 sezonu çalışmalarımız ve taleplerimiz devam edecektir. Bizler biliyoruz ki spor, yaşamın vazgeçilmezi, olmazsa olmazlarındandır. Basketbolun oynatılmasını sağlamak için tüm kulüpler, hakemler, oyuncular, antrenörler ve bizler bugüne kadar çok net ve kararlı bir duruş sergiledik, bundan sonra da aynısını yapmaya devam edeceğiz.”