banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Olmadı Devlet bey
Olmadı Devlet bey
Cenevre’de devlet peşindeyiz peki ya burada…
Cenevre’de devlet peşindeyiz peki ya...
Kritik, mritik değil işte!
Kritik, mritik değil işte!
Hangisi daha ‘’Asil Köylü’’?
Hangisi daha ‘’Asil Köylü’’ ?
banner376

Pota askıda

Basketbol Federasyonu ülkedeki Koronavirüs salgını nedeniyle bugün başlatmayı planladığı ligi askıya aldı.

29 Nisan 2021 Perşembe 15:19
Pota askıda
banner337

Basketbol Federasyonu, cumartesi günü süreci değerlendirmek üzere A takım kulüpleri ile yaptığı toplantıda, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulu’ndan henüz olumlu bir yanıt alınamaması üzerine 28 Nisan’da başlaması planlanan Büyük Erkekler Ligi’nin kulüplere de daha fazla yük yaratmaması adına askıya alınmasına karar verdi.

“Ön protokol hiçe sayıldı, ek protokol için geri dönüş alınamadı”

Konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonrasında yapılan açıklamada, gelinen noktada Sağlık Bakanlığı ile yapılan önceki protokolün hiçe sayıldığı, talep edilen ek protokol konusunda olumlu veya olumsuz bir geri dönüş sağlanamaması, birçok kez yapılan görüşmelerde hangi şartlarda basketbol oynatılması gerektiği konusunda bilgi talep edilmesine rağmen cevap verilmemesinin alınan kararda etkili olduğu belirtildi.

banner341
“A takımlar ile ilgili beklenti ve program yapmak mümkün değildir”

Söz konusu kararla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bugüne kadar spor ve sağlıkla ilintili kararlarda bir tutarsızlık olduğu sarih ve ortadadır. Bugün herhangi bir test veya kayıt alınmadan halı sahalarda insanların maç yapması serbest, yine bireysel hiçbir kayıt ve test aranmadan spor salonlarında çalışmak serbest, grup aktivitesi yapmak serbesttir. Birçok spor branşında toplu kurslar, antrenmanlar temaslı bir şekilde yapılırken basketbol Büyük Erkekler kategorisinin seyircisiz maç yapma talebine hiçbir şekilde yanıt verilmemesi manidardır. A takımları ile ilgili herhangi bir beklenti ve program yapmak mümkün değildir.”

“Altyapılar için taleplerimiz devam edecektir”

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: “Altyapılar ile ilgili 2020/2021 sezonu çalışmalarımız ve taleplerimiz devam edecektir. Bizler biliyoruz ki spor, yaşamın vazgeçilmezi, olmazsa olmazlarındandır. Basketbolun oynatılmasını sağlamak için tüm kulüpler, hakemler, oyuncular, antrenörler ve bizler bugüne kadar çok net ve kararlı bir duruş sergiledik, bundan sonra da aynısını yapmaya devam edeceğiz.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alp: “Basketbol ligleri başlamalı”
Alp: “Basketbol ligleri başlamalı”
Pınardan ile Mesarya yollarını ayırdı
Pınardan ile Mesarya yollarını ayırdı
4 kulüpten Sertoğlu’na açık destek
4 kulüpten Sertoğlu’na açık destek
Demirel: Mayıs’ta devam etmek istiyoruz
Demirel: Mayıs’ta devam etmek istiyoruz
Cimnastik hakemleri ilk kez görev yaptılar
Cimnastik hakemleri ilk kez görev yaptılar
Cihangir bayram sonrasını bekliyor
Cihangir bayram sonrasını bekliyor
Ağırdağ Boğaz'dan Sertoğlu'na ziyaret
Ağırdağ Boğaz'dan Sertoğlu'na ziyaret
Yeni Boğaziçi altyapısı 23 Nisan’ı kutladı
Yeni Boğaziçi altyapısı 23 Nisan’ı kutladı
Cimnastik artış bekliyor
Cimnastik artış bekliyor
Anıl Spor' dan Milli Badmintonculara destek
Anıl Spor' dan Milli Badmintonculara destek

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim