Polis Müdürlükleri arası Basketbol şampiyonası dün oynanan final maçlarıyla tamamlandı

Şampiyon Lefkoşa PGM

Polis Genel Müdürlüğü tarafından Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Polis Müdürlükleri arası Basketbol Turnuvası dün tamamlandı.

Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalar sonunda finalde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nü yenerek şampiyon olurken ikinciliği de Güzelyurt Polis Müdürlüğü elde etti.



Üçüncülük maçında ise Siyasi Polis Müdürlüğü rakibi Narkotik ve Mali Polis Müdürlüğü takımını yenerek üçüncülüğü elde etti.

Tunuvanın sayı kralı Güzelyurt Polis Müdürlüğü Takımı sporcusu Behiç Akçın olurken, turnuvanın en iyi oyuncu ise Lefkoşa Polis Müdürlüğü takımı sporcusu Mehmet Gökşah seçidli.

Turnuva sonunda düzenlenen törende takımlara kupa ve madalyaları polis müdürleri ve diğer yetkililer tarafından verildi.

