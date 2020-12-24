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Polatpaşa Lisesi spor tesisleri katkı bekliyor

24 Aralık 2020 Perşembe 20:39
Polatpaşa Lisesi spor tesisleri katkı bekliyor
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Akdoğan Polatpaşa Lisesi müdürü Ertuğrul Aktu, okulun spor tesisleri ve tesislerin ihtiyaçları konusunda açıklamalarda bulunurken, ihtiyaçların giderilmesi konusunda Spor Dairesi’nin bağlı bulunduğu Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’dan destek beklediklerini söyledi.

Akdoğan Polatpaşa Lisesi müdürü Ertuğrul Aktu’nun açıklamaları şöyle:

“Okulumuzun atıl durumdaki ambarındaki malzemeleri kaldırarak içerisine beton dökerek okulumuza bir spor alanı oluşturduk. Böylelikle yağmurlu havalarda öğrencilerimizin Beden Eğitimi derslerine devam edebilmeleri için farklı bir spor merkezi yaratmaya çalıştık.

Salon içerisine tamamen kendi imkanlarımızla masa tenisi, darts ve satranç masaları kuruldu. Darts malzemelerine Gogo Club direktörü Mustafa Kaya sponsor oldu. Okul Aile Birliğimizin katkılarıyla tatami minderler satın alarak, öğrencilerimizin cimnastik yapabilmelerine olanak sağladık. Buranın eksiklerinin tamamen tamamlanması için devletimizden, iş adamlarımızdan, bölge insanımızdan katkı beklemekteyiz. Çünkü amacımız çok amaçlı güzel bir etkinlik salonu kazandırmaktır.

Salonun bir bölümü tamamen cimnastik için kullanılacak. Diğer bölüm ise satranç, masa tenisi ve darts etkinlikleri için ayrılacak.

Okulun futbol sahasının, tüm altyapı sulama sistemleri olmasına rağmen, Spor Dairesi tarafından çimlendirme çalışmaları bir türlü yapılmadı. Bu sahanın hem okul öğrencilerine hem de bölge insanına kazandırılması adına çalışmaların bir an önce başlatılmasını talep ediyoruz. Bu nedenle de Spor Dairesi’nin bağlı bulunduğu Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’dan ihtiyaçların giderilmesi konusunda destek bekliyoruz.

Bizden yardımlarını esirgemeyen Okul Aile Birliğimiz ve başkanımız Hasan Çakar’a ve Akdoğan Belediye Başkanımız Ahmet Latif'e teşekkür ederiz.”

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