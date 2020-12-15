Plümer’de şenlik havasında offroad yarışı

“Baştaşlar Plümer Kros Yarışı” adıyla yapılan organizasyon şenlik havasında geçti

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), geçtiğimiz gün, Plümer Koruluğu’nda organize ettiği Baştaşlar Plümer Kros Yarışı ile 2020 sezonunu tamamladı. Kalabalık bir seyirci grubunun takip ettiği yarış esnasında tepelerin üzeri seyirciler ve mangallarla doldu. Dağ-Çamur Offroad Grubu’nun da katılarak destek verdiği organizasyonda kadın yarışçılar da yer aldı. 2020 sezonunda yönetime seçilen Hulus Eren ve ekibi, Alagadi’de düzenledikleri yarışın ardından Pandemi arası verilmiş ve uzun bir aranın ardından Zet parkurunda Altındağlı anı yarışı gerçekleştirilmişti. Birçok gezi ve sosyal sorumluluk projelerine de imza atan Eren ve ekibi sezonu şenlik havasında Plümer’de bitirmenin mutluluğunu yaşadı. Tüm 4×4 arazi tipi aracı olanlara açık olan ve kayıt ücreti alınmayan organizasyona 4’ü kadın 23 yarışçı katıldı. 2018 Offroad şampiyonu Görkem Eren’in ve ATV ile UTV sürücülerinin gösteri sürüşüyle renklenen organizasyon seyircilerden de tam not aldı. Baştaşlar Construction’ın sponsorluğunda hayata geçirilen organizasyona; KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, KKTC Başbakanlık Spor Dairesi, Gönyeli Belediyesi ve Güven Sigorta da destek verdi. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini Baştaşlar Construction direktörü Ahmet Baştaş ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu takdim etti. Karaokçu, “Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için KKORD ile bu işe başladık. Günden güne başkan Hulus Eren ile “Bu yolun çıkışı var” sloganıyla daha da büyüyor ve faydalı oluyoruz.” dedi. Yarış sonunda motor gücü 2000cc. altı olan araçların kategorisinde Vedat Coşar-Mehmet Coşar ikilisi birinci, Kubilay Ugantaş-Pınar Binicioğlu ikilisi ikinci ve Çağrı İskit-Hayriye Akan ikilisi üçüncü oldu. 2000cc. üzeri araçların olduğu kategoride ise Celal Bayar –Caner Menteşoğlu birinci, Adil Aroğlu-Gizem Aşkan ikilisi ikinci ve aynı dereceyi elde eden Mehmet Kanlı-Mustafa Kumru ikilisi ile Ahmet Karaçanlı-Ali Kaçakbaflı ikilisi üçüncü oldu. Kadınlarda Dervişe Çankaya –Bilgi Gülakdeniz ikilisi birinci, Nefise Çelik-Ayten Topal ikilisi ikinci ve Hayriye Akan-Çağrı İskit ikilisi üçüncü oldu.