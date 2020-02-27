Play-off’a kalanlar belirlendi

“A” grubunda Gazimağusa Darts Birliği, Cihangir, “B” grubunda Coşkuner ve Gönyeli Play-off’a yükseldi. Play-off maçları 28 Şubat Cumartesi günü Yenicami’de yapılacak

Kuzey Kıbrıs Darts federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde klasman maçları sona erdi.

13 takımın iki grupta mücadele verdiği ligde “A” grubunda Gazimağusa Darts Birliği, “B” grubunda Coşkuner klasman gruplarını ilk sırada tamamladı. “A” grubunda Cihangir, “B” grubunda Gönyeli Darts Birliği klasman maçlarını ikinci sırada tamamlayarak lider takımlarla birlikte Play-off’a yükseldi.

Play-off 29 Şubat’ta

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde Play-off maçları 29 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Yenicami Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilecek Play-off maçlarında Gazimağusa Darts Birliği, Coşkuner, Cihangir ve Gönyeli Darts Birliği mücadele edecek. Karşılaşmalar saat 16.00’da başlayacak. Play-off’ta “A” grubunun birincisi Gazimağusa Darts Birliği ile “B” grubunun ikincisi Gönyeli Darts Birliği, “B” grubunun birincisi Coşkuner ile Cihangir karşılaşacak. Galip gelecek takımlar final, mağluplar üçüncülük mücadelesi verecek.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin son hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle:

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu

Cihangir-Mesarya Darts Birliği: 14-2

Gazimağusa Darts Birliği-Değirmenlik: 11-5

Göçmenköy-Taşkınköy: 8-8

Karaoğlanoğlu (Bay)

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B” Grubu

Düzkaya-Coşkuner: 4-12

Diamond Child-Yenicami: 15-1

Gönyeli Darts Birliği-Mağusa Kültür Derneği: 8-8

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Gazimağusa Darts Birliği 12 10 1 1 139 53 31 86

2.Cihangir 12 9 2 1 125 67 29 58

3.Göçmenköy 12 6 1 5 101 91 19 10

4.Karaoğlanoğlu 12 5 2 5 86 106 17 -20

5.Değirmenlik 12 4 2 6 82 110 14 -28

6.Taşkınköy 12 3 2 7 82 110 11 -28

7.Mesarya Darts Birliği 12 0 0 12 57 135 0 -78

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “B” GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Coşkuner 10 8 2 0 105 55 26 50

2.Gönyeli Darts Birliği 10 7 1 2 93 67 22 26

3.Diamond Child 10 6 1 3 92 68 19 24

4.Düzkaya 10 5 0 5 81 79 15 2

5.Yenicami 10 1 1 8 54 106 4 -52

6.Mağusa Kültür Derneği 10 0 1 9 55 105 1 -50