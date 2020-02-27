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Play-off’a kalanlar belirlendi

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde klasman maçları tamamlandı

Play-off’a kalanlar belirlendi

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde klasman maçları tamamlandı

27 Şubat 2020 Perşembe 09:15
Play-off’a kalanlar belirlendi
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“A” grubunda Gazimağusa Darts Birliği, Cihangir, “B” grubunda Coşkuner ve Gönyeli Play-off’a yükseldi. Play-off maçları 28 Şubat Cumartesi günü Yenicami’de yapılacak 

Kuzey Kıbrıs Darts federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde klasman maçları sona erdi.

13 takımın iki grupta mücadele verdiği ligde “A” grubunda Gazimağusa Darts Birliği, “B” grubunda Coşkuner klasman gruplarını ilk sırada tamamladı. “A” grubunda Cihangir, “B” grubunda Gönyeli Darts Birliği klasman maçlarını ikinci sırada tamamlayarak lider takımlarla birlikte Play-off’a yükseldi.

Play-off 29 Şubat’ta

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde Play-off maçları 29 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Yenicami Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilecek Play-off maçlarında Gazimağusa Darts Birliği, Coşkuner, Cihangir ve Gönyeli Darts Birliği mücadele edecek. Karşılaşmalar saat 16.00’da başlayacak. Play-off’ta “A” grubunun birincisi Gazimağusa Darts Birliği ile “B” grubunun ikincisi Gönyeli Darts Birliği, “B” grubunun birincisi Coşkuner ile Cihangir karşılaşacak. Galip gelecek takımlar final, mağluplar üçüncülük mücadelesi verecek.  

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin son hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle:

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu

Cihangir-Mesarya Darts Birliği: 14-2

Gazimağusa Darts Birliği-Değirmenlik: 11-5

Göçmenköy-Taşkınköy: 8-8

Karaoğlanoğlu (Bay)

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B” Grubu

Düzkaya-Coşkuner: 4-12

Diamond Child-Yenicami: 15-1

Gönyeli Darts Birliği-Mağusa Kültür Derneği: 8-8

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” PUAN DURUMU

TAKIMLAR                          O         G         B         M        A         Y         P          AV

1.Gazimağusa Darts Birliği    12        10        1          1          139      53        31        86

2.Cihangir                               12        9          2          1          125      67        29        58

3.Göçmenköy                                     12        6          1          5          101      91        19        10

4.Karaoğlanoğlu                     12        5          2          5          86        106      17        -20

5.Değirmenlik                         12        4          2          6          82        110      14        -28

6.Taşkınköy                            12        3          2          7          82        110      11        -28

7.Mesarya Darts Birliği          12        0          0          12        57        135      0          -78

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “B” GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR                          O         G         B         M        A         Y         P          AV

1.Coşkuner                             10        8          2          0          105      55        26        50

2.Gönyeli Darts Birliği           10        7          1          2          93        67        22        26

3.Diamond Child                   10        6          1          3          92        68        19        24

4.Düzkaya                              10        5          0          5          81        79        15        2

5.Yenicami                             10        1          1          8          54        106      4          -52

6.Mağusa Kültür Derneği      10        0          1          9          55        105      1          -50

                                                                     

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Son Güncelleme: 27.02.2020 11:05
Anahtar Kelimeler:
Efes Pilsen Darts Birinci Lig
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