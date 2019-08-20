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Plajın ilk şampiyonları

Sezonun ilk plaj hentbolu Turnuvası hafta sonu Yeniboğaziçi’nde gerçekleşti

Plajın ilk şampiyonları

Sezonun ilk plaj hentbolu Turnuvası hafta sonu Yeniboğaziçi’nde gerçekleşti

20 Ağustos 2019 Salı 09:32
Plajın ilk şampiyonları

KKTC Hentbol Federasyonu ile Yeniboğaziçi Belediye işbirliğinde düzenlenen sezonun ilk plaj hentbolu şampiyonası tamamlandı.

Yeniboğaziçi Belediyesi sponsorluğunda ve Pulya Festivali kapsamında düzenlenen sezonun ilk plaj hentbolu turnuvasında büyükler ve gençler iki gün boyunca şampiyonluk mücadelesi yaptı.

Büyükler kategorisinde para ödülünün de verildiği turnuvada genç erkek, genç kız, büyük erkek ve kadınlarda sezonun ilk plaj hentbolu şampiyonları belirlendi.

İlk gün 41 maç ve ikinci gün oynanan 6 maçın ardından play-offlar oynandı daha sonra ise finallere geçildi.

Yeniboğaziçi plajında gerçekleşen turnuvada büyük erkeklerde 6, kadınlarda 4, genç erkeklerde 4 ve genç kızlarda 5 olmak üzere toplam 19 takımda 100den fazla sporcu mücadele etti.

Turnuvada finallerde alınan sonuçlar ve şampiyon olan takımlar şöyle:

GENÇ ERKEK

Esentepe-Orhan’ın Yeri: 2-0  (Şampiyon Esentepe)

GENÇ KIZ

Esentepe-CIU: 2-0  (Şampiyon Esentepe)

KADINLAR

Esentepe-Cahit Necipoğlu Ltd: 2-1 (Şampiyon Esentepe)

BÜYÜK ERKEK

Espada Sigorta- Gençlik Gücü: 0-2 (Şampiyon GG)

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