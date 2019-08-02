Plajda 3. turnuva

-3işbirliği ile Camelot Beach’de 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. Pekur Beach Tennis Tour’un 3. ayağı olan Turnuva 13+ ‘Çift Kadınlar’, ‘Çift Erkekler’ ve ‘Karışık Çiftler’ kategorilerinden oluşuyor.