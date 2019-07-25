Plaj voleybolunda sessizlik

Geçtiğimiz hafta KKTC Voleybol Federasyonu tarafından Lefkoşa’da düzenlenen plaj voleybolu liginin sona ermesinin ardından gözler sırada ki turnuvalara çevrildi.

Zafer Kupası belirsiz

Öncelikle 6-7 ağustos tarihleri arasında Türkiye Plaj Voleybolu Turnuvası’nın bir ayağı olan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Zafer Kupası hakkında belirsizlik sürüyor.

Türkiye Plaj Voleybolu takviminde 6-7 ağustosda olacağı gösterilen turnuva da ülkemizde yaşanan mali sıkıntı nedeni ile o tarihte gerçekleşmeyeceği öğrenildi.

Voleybol federasyonunun da mali sıkıntılar yaşaması ve gerekli desteği görememesi elini kolunu bağlıyor. Son olarak turnuvanın Eylül'de olabileceği konuşuluyor.

DAÜ turnuvası da belirsiz

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Doğu Akdeniz Üniversite’si 3’lü plaj voleybolu turnuvasında da belirsizlik sürüyor. Geçtiğimiz sene Haziran ayının sonlarında olan turnuva bu yıl Temmuz ayı bitmesine rağmen henüz bir açıklama yapılmaması o turnuvanında zor girmesi yorumlarını getiriyor.Ülkemiz sporcuları olabilecek turnuvalara karşı antremanlarını çeşitli yerlerde devam ettirirken , yaz ülkesi olan Kıbrıs’ta bu kadar az sayıda turnuva düzenlemesi sporcuların motivasyonunu etkiliyor.