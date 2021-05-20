Plaj Voleybolu başlıyor

KKTC Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu organizasyonlarını Haziran ayı içerinde başlatmayı planlıyor.

İlk organizasyon 2021 yıldızlar külüpsel plaj volebolu ligi olacak

KKTC Voleybol Federasyonu ilk organizasyonu alt yapıda faaliyet gösteren kulüplerin iştiraki ile gerçekleştirilecek 2021 Yıldızlar Külüpsel Plaj Voleybolu Ligi olacak. Bu organizasyona Kulüpler kızlar ve erkekler olmak üzere diledikleri takım sayısı ile katılabilecek.

Organizasyon için kayıt islemleri 20 Mayıs da sona erecek.

Organizasyonlar peş peşe

Federasyondan yapılan açıklamada bu organizasyon ile birlikte Büyükler 2021 KKTC Plaj Voleybol Şampiyonası (bayan -erkek) 22 Haziran’da başlatılması planlandı.

Açıklamada her yıl düzenlenen Türkiye Pro Beach Zafer Kupası etabının düzenlenebilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Sıkıntılar var

Türkiye Pro Beach Zafer Kupası etabı ile ilgili bazı sıkıntıların olduğu belirtilen açıklamada “Özellikle Türkiye ve 3. Ülkelerden organizasyona katılım gösterecek sporcu , hakem ve yöneticiler konusunda devletimizin ne tür bir uygulama programını gündeme alacağını bilmiyoruz” denildi.

Kaya “gençlerin yeniden sporla iç içe olması için uğraşıyoruz”

Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya yaptığı açıklamada "Covid 19 salgını sebebi ile uzun bir süredir spor yapabilme şansını kaybeden gençliğimizin, yeniden sporla iç içe olabilmeleri için her zaman kinden daha fazla yoğun bir çalışma gösteriyoruz” dedi.

“Şu çok iyi bilinmeli ki gençler bu ülkenin istikbalidir. Bu bağlamda gerek fiziken gerekse sosyal, psikolojik ve kültürel anlamda sağlam bireylerin yetişmesi için çalışmak hepimizin görevidir” diyen Kaya “Genclerimizin yeniden sportif arena da kardeşlik, dostluk ve fair play ilişkileri içerinde yarismalarini görmek en büyük arzumuzdur. Basta kulüp yöneticilerimiz olmak üzere antrenör ve sporcularımızın da beklentileri bu yöndedir” açıklamasını yaptı.