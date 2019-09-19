Plaj tenisine anlamlı son

Tenis Federasyonu yaz organizasyonlarını anlamlı bir etkinlik ile sonlandırıyor.

Tenis Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen ve gelirinin tümü ender rastlanan bir kan hastalığı olan Nefes Devşan’a bağışlanacak olan sezonun son plaj tenis turnuvası 22 Eylül Pazar günü yapılacak.

Gazimağusa Kocareis Plajı’nda yapılacak etkinlikle turnuvaya katılacak olanlardan ve bağışta bulunmak isteyenlerden toplanacak katkılar Nefes’in tedavisi için ailesine verilecek.

Tek günlük turnuva KKTC’de ilk kez tekler kategorisinde düzenlenecek ve 22 Eylül Pazar günü saat 10.00 da Mağusa Kocareis Plajı’nda başlayacak.

Turnuvada dereceye girecek olanlara da ödülleri düzenlenecek törende yetkililer tarafından verilecek.