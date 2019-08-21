Plaj tenis turnuvası tamamlandı

Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Pekur Beach Tennis Tour 4. ayağı Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 16 – 18 Ağustos tarihlerinde Kocareis’te gerçekleşti. Katılımın yoğun olduğu turnuvada ‘Küçükler 8 – 12 yaş’, 13+ ‘Çift Kadınlar’, ‘Çift Erkekler’ ve ‘Karışık Çiftler’ kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli maçlar ile tamamlandı. Karşılaşmaların ardından düzenlenen kupa töreni ile sona erdi.

Oynanan final maçları ile oluşan sıralamalar şu şekilde;

Çift erkekler alt grup

1.Mehmet ÖZCAFER / Cafer DUVARCI

2.Şevki ÖKSÜZOĞLULARI / Derin SAMİOĞLU

Çift erkekler

1.Mehmet SONAT / Yarkın KULOĞLU

2.Marıos NIKOLADES / Andreas ARTEMIOU

Çift kadınlar alt grup

1. Meril SONAKIN / Elçin ÖZBİLEN

2. Şule DOĞAN / Gözem ÖZAKIN

Çift kadınlar

1.Vivien IORDACHE / Saadet AKTUĞLU

2. Ecem AÇIKEL / Fatma KAYOL

Karışık çiftler alt grup

1.Orhan AZİZOĞLU / Özay BARUTÇU

2. Necat YÜKSEL / İpek ÖZSEV

Karışık çiftler

1. Mehmet SONAT / Saadet AKTUĞLU

2.Florin SORODOC / Vivien IORDACHE

Küçükler alt grup

1.Simre KELEŞ / Ada KİN

2.Doruk DOLMACI / Onur BAŞKAŞ

Küçükler

1. Batur EVRE / Nadir ÇINARLILI

2.Aren BAYBARS / Beren EMİRZADEOĞLULARI