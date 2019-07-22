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Plaj Hentbolu’nda ilk turnuva Ağustos sonu Yeni Boğaziçi’nde gerçekleşecek

Plaj Hentbolu’nda ilk turnuva Ağustos sonu Yeni Boğaziçi’nde gerçekleşecek

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:42
Plaj Hentbolu’nda ilk turnuva Ağustos sonu Yeni Boğaziçi’nde gerçekleşecek

Yaz aylarının eğlencesi haline gelen plaj sporlarında hentbol da plaja inmeye hazırlanıyor. KKTC Hentbol Federasyonu bir tanesi Ağustos ayının son haftası diğeri ise Eylül’ün ilk haftası olmak üzere iki turnuva gerçekleştirmeyi planlıyor.

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Ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilmesi planlanan sezonun ilk plaj hentbolu turnuvası Yeni Boğaziçi Belediyesi’nin sponsorluğunda ve Yeni Boğaziçi Pulya Festivali kapsamında düzenlenecek. Turnuva Yeni Boğaziçi Belediye Plajı’nda yer alacak.

Sezonun ikinci ve son turnuvası ise Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü’nün Gönyeli’deki tesislerinde gerçekleştirilmesi düşünülüyor. Geçtiğimiz yıl burada ilk kez turnuva düzenlenmişti.

Her iki turnuvanın tam tarihleri henüz kesinleşmemiş olsa da Yeni Boğaziçi Plaj Hentbolu Turnuvası’nın Ağustos’un son haftasında, Yükseliş Plaj Hentbol Turnuvası’nın ise Eylül’ün ilk hafta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Plaj Hentbolu Kktc
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