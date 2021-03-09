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Plaj hentbolu semineri

KKTC Hentbol Federasyonu seminerler dizisinin 4’üncüsünü 10 Mart’ta yapıyor

09 Mart 2021 Salı 19:00
Plaj hentbolu semineri
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KKTC Hentbol Federasyonu seminerler dizisinin 4’üncüsünü 10 Mart’ta yapıyor

Hentbol Federasyonu, yaklaşık 1 aydır gerçekleştirdiği online seminerlerine bu hafta da devam edecek.

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan online seminerler hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Koronavirüs salgını nedeni ile yasaklanan spor faaliyetleri sırasında camiamızı canlı tutmak, online da olsa bir araya getirmek amacı ile başlattığımız “Seminerler Dizisi”nde sırada dördüncü seminerimiz var. Online seminerler dizilerimiz ilk olarak Genel Sekreterimiz ve MHK Başkanı Ediz Arıkan’ın sunumu ile yaptığı “Oyun kurallarını birlikte yorumlayalım” başlığında gerçekleşmişti. Daha sonra ise başarılı hentbol antrenörlerimizden ve eğitmen Turgut Karamanoğlu hocamız “Altyapılarda öğretim yöntemleri” başlıklı semineri verdi.

Seminerler dizisinin üçüncüsü ise Spor Hekimi Dr.Nevzad Denerel tarafından “Sakatlıklar ve tedavi konuları” başlığında gerçekleştirildi. Katılımın büyük olduğu seminerlerimize tüm kulüp antrenörlerinin ve hakemlerimizin katıldığını söyleyebilirim.

Gösterilen ilgiden dolayı çok memnun olmakla birlikte bilgileri güncel tutmak ve yeni bilgiler alma adına kapalı sezonu verimli geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bu bağlamda seminerlerimize katılan ve seminer veren değerli arkadaşlara da teşekkür ederim.

Dördüncü seminerimizi Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve aynı zamanda hem Avrupa, hem de Uluslararası hentbol federasyonu gözlemcisi Sayın Burak Tezcan’ın sunumu ile gerçekleştireceğiz. Gerek sayın Tezcan’a, gerekse de Türkiye Hentbol Federasyonu’na da bu vesile ile teşekkür ederken, en erken zamanda, sağlıklı koşullarda yeniden hentbol organizasyonlarında buluşmak dileklerimi paylaşıyorum.”

DÖRDÜNÜ SEMİNERDE GÜNDEM PLAJ HENTBOLU

Hentbol Federasyonu seminerler dizisinin dördüncüsünü plaj hentbolu konusunda yapacak. Zoom programı üzerinden gerçekleşen seminer 10 Mart tarihinde saat 19.30’da başlayacak.  Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Uluslararası Hentbol Federasyonu Plaj Henbolu Çalışma Komitesi üyesi, aynı zamanda, Avrupa Hentbol Federasyonu ve Uluslararası Hentbol Federasyonu Plaj Hentbolu gözlemcisi Burak Tezcan ile gerçekleşecek seminer “Plaj hentbolunu konuşuyoruz” konu başlığı ile yapılacak.

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