Pire ve Aşman anısına yarıştılar

Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği organizasyonunda gerçekleştirilen 8'inci Sevim Pire ve 3'üncü Sami Aşman Gazimağusa Kupası Sporting yarışması 89 sporcunun katılımı ile gerçekleşti.

Mutluyaka atış poligonu’nda yapılan yarışmada dereceye girenlere ödülleri Sevim Pire ve Sami Aşman’ın aileleri tarafından verildi.

Yarışmada ayrıca Ekrem Madenci 30 atışta 29 vuruş ile vuruş kralı geldi.

VETERANLAR

1) Salim Erhalk

2) Özel Aşman

3) İsmet Pire

MASTERLER

1) Yıldıray Madenci

2) Ahmet Yamaner

3) Mustafa Aşman

AVCILAR

1) Ekrem Madenci

2) Güner Aylanç

3) Ergün Günece

ATICILAR

1) Ozan Ciner

2) Doğan Öner

3) Hasa Kutlu

BAYANLAR

1) Dilber Başavcı

2) Nilüfer Başavcı

3) Rasiha Güneysu

GENÇLER

1) Alp Edip

2) Hamza Gençoğlu

3) Yaşar Özgüvenel

YILDIZLAR

1) Salih Kıranoğlu

2) Halil Turay

3) Ahmet Conkat.