Pier Luigi Montauti Özbilgehan’ı ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Hentbol Federasyonu’nun düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Kupası için adamıza davet edilen eski İtalya Hentbol Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu İtalyanMontauti, Spor Dairesi’ni ziyaret ederek daire müdürü Mehmet Özbilgehan ile tanışma ve ülke hentbolunun gelişimi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İtalya’nın Teramo kentinde Hentbol alanında uluslararası prestije sahip Interamnia World Cup organizasyonunun kurucusu ve başkanı olan Pier Luigi Montauti’ye Spor Dairesi ziyaretinde KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan da eşlik etti.