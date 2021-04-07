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Petra Sörling ITTF başkan adayı

07 Nisan 2021 Çarşamba 19:42
Petra Sörling ITTF başkan adayı
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Yusuf KARAYUSUFOĞLU

İsveç Masa Tenisi Federasyonu başkanı ve Uluslararası Masa Tenisi Federeasyonu (ITTF) mali işler başkan yardımcısı Petra Sörling,ITTF başkanlığı için aday oldu.İsveç Masa Tenisi Federasyonu tarafından Eylül ayında Executive toplantısında yapılacak ITTF başkanlığı için aday gösterilen Sörling,bu konuda yayınladığı bir mektupla adaylığını resmi olarak açıkladı.

Olguner ümitli

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Anımsanacağı gibi Petra Sörling Lefkoşa Veteran Masa teniscileri Derneği (LVMTS)’nin  daveti üzerine Kuzey Kıbrıs'a özel bir ziyaret gerçekleştirmiş ve ülkemizdeki masa tenisi faaliyetlerini gözlemleme olanağı bulmuştu. (LVMTD) Başkanı Fadıl Olguner dün yayınladığı basın bildirisinde, Sörling’in adaylığının kendileri için bir sürpriz olmadığını, bunun zaten beklendiğini  belirtti.”OLguner sözlerine devamla şöyle konuştu: “Sörling’in  ITTF'i daha iyi bir noktaya getireceğine inanıyorum.Kendisine başarılar diliyorum ve bu dileğimi kendisine  iletmiş durumdayım. “

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