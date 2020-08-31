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Performanslarını, Girne’de sergileyecekler

31 Ağustos 2020 Pazartesi 08:23
Performanslarını, Girne’de sergileyecekler
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Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde bugün saat 10.00’da Girne Doğa Koleji Spor Salonunda, Altın Kurdele 1. Ritmik Cimnastik Konrol Müsabakası düzenlenecek.

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneğinin katıldığı uluslararası On – line Golden Leuage yarışmasında performans sergileyen sporcuların canlı performanslarını sergileyeceği yarışma, geleneksel hale getirilecek. Müsabakaya KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de katılacaklar.

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