Perçinci yolları ayırdı

Perçinci ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Perçinci paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Sevgili başkanıma beni takımın başına getirdiği ilk günden itibaren desteklediği, koruduğu, inandığı için teşekkür ederim. Futbolun başlayacak olma ihtimali konuşulduğu andan itibaren yaptığımız toplantılarda kadro planlaması ve başlama tarihi üzerinde farklı fikirler oluşunca başkan, teknik adam yerine abi kardeşçe konuşarak karşılıklı olarak bir birimize teşekkür ederek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kısa sürede olsa tanıdığım karakterli oyuncularıma sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca GHE için koyulan hedeflerde başarılı olunmasını tüm kalbimle dilerim.”