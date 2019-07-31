Pedallar Kriteryum'da döndü

Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen ve Gazimağusa Belediyesi sponsorluğunda yapılan Othello Kriteryum Bisiklet Yarışı önceki gün gerçekleştirildi.
Mağusa Belediyesi önünden verilen startla başlayan yarışta Büyük Erkekler, Gençler, Yıldız A ve Yıldız B, Master 1 ve Master 2 kategorilerinde yapılan yarışlarda 50 civarında sporcu yarıştı.
Mağusa Belediyesi önüncen verilen startla başlayan yarış, Liman kapısı önünden dönüşle yeniden belediye önünden geçilmesiyle devam etti. Bu güzergahta kategorilere göre sporcular kriteryum sürerek yarışı tamamladılar.
Yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.
Büyük Erkekler
Mert Hançerli – Velocypri
Soner Akbaş – Green Pedal
Mehmet Soyman – Green Pedal
Genç Erkekler
Altan Yavuz – Velocypri
Şevket Hançerli – Velocypri
Erdoğan Hamaloğlu – Velocypri
Kadınlar
Sevim Yıldız – MGA
Anoosh Iravanian – A Takımı
Mehmet sevinç – A Takım
Kamil Pehlivanoğlu – Aspava
Mehmet Özboran – Green Pedal
Master 2
Ersan Karayeğen – NGH
Mehmet Beyaz – NGH
Cüneyt Göçer – MGA
Yıldız A
Çağın Tosun – MGA
Yıldıray Pekmez – MGA
Doğan Yılmaz – NEU
Yıldız B
Hasan Hoca – Green Pedal
Ahmet Arlı – NEU
Umut Öztürk - NEU