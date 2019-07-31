Pedallar Kriteryum'da döndü

Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen ve Gazimağusa Belediyesi sponsorluğunda yapılan Othello Kriteryum Bisiklet Yarışı önceki gün gerçekleştirildi.

Mağusa Belediyesi önünden verilen startla başlayan yarışta Büyük Erkekler, Gençler, Yıldız A ve Yıldız B, Master 1 ve Master 2 kategorilerinde yapılan yarışlarda 50 civarında sporcu yarıştı.

Mağusa Belediyesi önüncen verilen startla başlayan yarış, Liman kapısı önünden dönüşle yeniden belediye önünden geçilmesiyle devam etti. Bu güzergahta kategorilere göre sporcular kriteryum sürerek yarışı tamamladılar.

Yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Büyük Erkekler

Mert Hançerli – Velocypri

Soner Akbaş – Green Pedal

Mehmet Soyman – Green Pedal

Genç Erkekler

Altan Yavuz – Velocypri

Şevket Hançerli – Velocypri

Erdoğan Hamaloğlu – Velocypri

Kadınlar

Sevim Yıldız – MGA

Anoosh Iravanian – A Takımı

Mehmet sevinç – A Takım

Kamil Pehlivanoğlu – Aspava

Mehmet Özboran – Green Pedal

Master 2

Ersan Karayeğen – NGH

Mehmet Beyaz – NGH

Cüneyt Göçer – MGA

Yıldız A

Çağın Tosun – MGA

Yıldıray Pekmez – MGA

Doğan Yılmaz – NEU

Yıldız B

Hasan Hoca – Green Pedal

Ahmet Arlı – NEU

Umut Öztürk - NEU