banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102219
ALTIN
254.603
DOLAR
5.5311
STERLİN
6.7235
EURO
6.1659
Başkasının kimliğine büründü...
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Park halindeki araçtan hırsızlık...
PARK HALİNDEKİ ARAÇTAN HIRSIZLIK
Sahte evrakla araç sattı...
SAHTE EVRAKLA ARAÇ SATTI
İnsan kaçakçısı mahkeme huzuruna çıktı...
İNSAN KAÇAKÇISI MAHKEMEYE ÇIKARILDI
banner307

Pedallar Kriteryum'da döndü

Pedallar Kriteryum'da döndü

31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:51
Pedallar Kriteryum'da döndü

Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen ve Gazimağusa Belediyesi sponsorluğunda yapılan Othello Kriteryum Bisiklet Yarışı önceki gün gerçekleştirildi.

Mağusa Belediyesi önünden verilen startla başlayan yarışta Büyük Erkekler, Gençler, Yıldız A ve Yıldız B, Master 1 ve Master 2 kategorilerinde yapılan yarışlarda 50 civarında sporcu yarıştı.

Mağusa Belediyesi önüncen verilen startla başlayan yarış, Liman kapısı önünden dönüşle yeniden belediye önünden geçilmesiyle devam etti. Bu güzergahta kategorilere göre sporcular kriteryum sürerek yarışı tamamladılar.

Yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Büyük Erkekler

Mert Hançerli – Velocypri

Soner Akbaş – Green Pedal

Mehmet Soyman – Green Pedal

Genç Erkekler

Altan Yavuz – Velocypri

Şevket Hançerli – Velocypri

Erdoğan Hamaloğlu – Velocypri

Kadınlar

Sevim Yıldız – MGA

Anoosh Iravanian – A Takımı

banner317
Master 1

Mehmet sevinç – A Takım

Kamil Pehlivanoğlu – Aspava

Mehmet Özboran – Green Pedal

Master 2

Ersan Karayeğen – NGH

Mehmet Beyaz – NGH

Cüneyt Göçer – MGA

Yıldız A

Çağın Tosun – MGA

Yıldıray Pekmez – MGA

Doğan Yılmaz – NEU

Yıldız B

Hasan Hoca – Green Pedal

Ahmet Arlı – NEU

Umut Öztürk - NEU

Anahtar Kelimeler:
Kktc Bisiklet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zihni, İngiltere'de
Zihni, İngiltere'de
UKÜ Arena’nın zemini yenileniyor
UKÜ Arena’nın zemini yenileniyor
Ahmet Coşkun’a doğum günü süprizi
Ahmet Coşkun’a doğum günü süprizi
Şerifoğlu Yeniboğaziçi ile anlaştı
Şerifoğlu Yeniboğaziçi ile anlaştı
Başvurular bitiyor
Başvurular bitiyor
İmza günü ve çoğul gösteri tamamlandı
İmza günü ve çoğul gösteri tamamlandı
Geçtiğimiz sezon Mesarya’nın kalesini koruyan ve gösterdiği performansla göz dolduran Ferhat Oğlak gönderildi
Geçtiğimiz sezon Mesarya’nın kalesini koruyan ve gösterdiği performansla göz dolduran Ferhat Oğlak gönderildi
GHE’den 3’ü 1 arada
GHE’den 3’ü 1 arada
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik kazandı
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik kazandı
Değirmenlik Yalçın’ı aldı
Değirmenlik Yalçın’ı aldı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim