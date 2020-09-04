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Parkeler Ekim’de şenlenecek

Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yeni sezona yönelik bir dizi karar aldı

04 Eylül 2020 Cuma 00:46
Parkeler Ekim’de şenlenecek
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Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yeni sezona yönelik bir dizi karar aldı

KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda yeni sezona yönelik bir dizi karar aldı. Basketbolun ekim ortasında Açılış Kupası ile parkeye dönmesini planlayan yönetim, Büyük Erkekler Ligi’nin Ocak ayında başlamasına, ayrıca takımların kadrolarında yer alacak oyuncuların statüsüne kadar birçok konuda karar üretti. Transfer döneminin ise 1-15 Eylül tarihleri arasında yapılması kararı alındı.

Ekim’de Açılış Kupası, Ocak’ta Büyük Erkekler Ligi

Yapılan yönetim kurulu toplantısında basketbolun ekim ortasında parkeye dönmesi planlanıyor. Bu bağlamda ekim ayının ikinci yarısında başlayacak şekilde Açılış Kupası adlı organizasyon düzenlenecek. Aralıkta Final-four formatı ile tamamlanacak kupanın ardından 2021 yılı Ocak ayında Süper/Pro Büyük Erkekler Ligi’nin başlatılması kararlaştırıldı. Açılış Kupası 15 Ekim’de başlayıp 25 Aralık’ta tamamlanması planlanıyor.

Yabancı durumu ve yeni statüler

Federasyon yönetim kurulu yabancı oyuncu konusunda da kulüplerin görüşlerini ışığında hareket ediyor. Bu bağlamda yeni sezonda takımların inisiyatifi çerçevesinde yabancı uyruklu oyuncunun olmaması düşünülüyor. Takımların kadroları ile ilgili kararlar da üreten yönetim kurulu, her takımın kadrosunda toplamda 2 öğrenci oyuncu bulunduracağını, kadroda bulunan hiçbir öğrencinin daha önce profesyonel sözleşme yapmış olmayacağı yönünde de karar üretti. 2 öğrenciden en az birinin geçmiş kayıtlı olması, yeni öğrenci kaydı açılacak sporcunun ise 20 yaşın altında olması zorunluluğu da getirildi. Belirlenen kuralların 2021’de başlaması planlanan Pro Lig ve diğer özel kupalar için de geçerli olması kararlaştırıldı.

Transfer başladı

Öte yandan basketbolda transfer dönemi bugün (1 Eylül 2020) başladı. Transfer dönemi 15 Eylül 2020 Salı günü tamamlanacak. Federasyon yönetim kurulu ayrıca altyapı ve Kadınlar Ligi için de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde söz konusu liglerle ilgili takvimlendirme ve bilgilendirme yapılacak. Yönetim, eş güdümlü olarak federasyonun kurumsal yapısını güçlendirmek ve güncellemek için de bir takım çalışmalar gerçekleştiriyor.

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Son Güncelleme: 03.09.2020 21:48
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