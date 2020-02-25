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Paralimpik Milli Takımı Girne’de kamp yaptı

Paralimpik Yüzme Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında Girne kentinde kamp yaptı.

Paralimpik Milli Takımı Girne’de kamp yaptı

Paralimpik Yüzme Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında Girne kentinde kamp yaptı.

25 Şubat 2020 Salı 20:17
Paralimpik Milli Takımı Girne’de kamp yaptı
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Girne Belediyesi sponsorluğunda, Yakın Doğu Üniversitesi Olimipik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yaptı.

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, milli sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, bu kampın sporculara moral ve motivasyon olarak çok daha iyi geleceğini kaydederek, önümüzdeki günlerde katılacakları müsabakalardan güzel sonuçlar elde edeceklerini kaydetti.
Güngördü, milli sporculara herzaman kapılarının açık olduğunu, ne zaman isterlerse hertürlü yardım ve desteği çekinmeden vermeye hazır olduklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Paralimpik Milli Takımı
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